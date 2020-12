Calciatori versione “luxury”. Il lusso si conferma sempre ed inesorabilmente come protagonista indiscusso anche (e soprattutto) fuori dal campo. Auto di lusso, ville da sogno e ovviamente preziosi e gioielli da capogiro. Il loro valore? Inestimabile. Basti pensare all’eredità lasciata dal campione ineguagliabile Diego Armando Maradona dopo la sua scomparsa lo scorso 25 novembre 2020. Nonostante Maradona sia infatti scomparso in una realtà piuttosto “umile” sembra – secondo il Celebrity Net Worth – che il suo patrimonio sarebbe ammontato addirittura a 500 milioni di dollari tra immobili, auto di lusso e gioielli.

Calciatori versione “luxury”: quando l’eccessivo lusso fa campione

Il patrimonio milionario di Diego Armando Maradona ed i suoi preziosi gioielli sono solo un esempio di lusso a suon di campione. Maradona, come risaputo, era solito indossare anelli e orecchini (molti dei quali, estremamente costosi, gli erano stati donati come onorificenza) ma non si conosce il loro valore complessivo. Sembrerebbe inestimabile. I gioielli dei calciatori della serie A e non solo sono un vero e proprio status quo. Con i loro preziosissimi carati rappresentano il raggiungimento di un traguardo importante: la fama, il potere del talento e quello conseguentemente economico. Ornati come se fossero dei veri e propri faraoni. Orologi, orecchini gioiello, catenine e bracciali. La serie A, al contrario di altre disciplina sportive, mette da parte letteralmente la sobrietà fuori e dentro il campo, favorendo una realtà brillante quando il regolamento non impone eccessive restrizioni.

Mauro Icardi ed i suoi orecchini gioiello

Basta un evento mondano, pubblico, una foto o forse anche un allenamento, per intravedere i famosi orecchini gioiello indossati dal calciatore Mauro Icardi. Due così definiti ‘bottoni’ luminosi che il calciatore porta sempre con sè ai due lobi dell’orecchio e che a volte vengono sostituiti con dei cerchietti sempre arricchiti di diamantini o, in alternativa, pietre luminose. L’attaccante tuttavia non è solo molto generoso e disponibile verso se stesso ma anche nei confronti degli altri. Ai suoi ex compagni di squadra dell’Inter aveva regalato un rolex ciascuno per ringraziarli del loro supporto e del loro lavoro.

Calciatori versione “luxury”: Cristiano Ronaldo sfoggia i suoi preziosi a Dubai

Ad oggi ‘orecchini Cristiano Ronaldo’ è una chiave di ricerca attiva nell’e-commerce per averli simili al campione ma a tutt’altro costo. Molto più economici. Il fuoriclasse bianconero, infatti, è un amante del mondo dei preziosi di lusso. Cristiano Ronaldo è solito indossare un doppio orecchino come si può notare ed intravedere anche da qualche suo scatto postato su Instagram. Questa è la modernità e la moda di uno sport dove il corpo e la prestanza fisica è un tempio ed i jewels un modo come un altro per ammirarli. Soprattutto durante i Globe Soccer Awards a Dubai, dove il celebre Cristiano Ronaldo ha sfoggiato una serie di preziosi da capogiro: orologio, braccialetto, anello e ovviamente orecchino (immancabile).

I gioielli indossati da Cristiano Ronaldo da “mille e una notte”

Ha spopolato (vincendo tutto) durante i Globe Soccer Awards a Dubai. Lui è nientemeno che il talento indiscusso Cristiano Ronaldo. Il suo nome parla da sè. Uno dei campioni ineguagliabili dell’intera storia del calcio mondiale mai esistiti. Per l’occasione ha indossato cravatta rossa e completo gessato, super elegante. Cristiano Ronaldo campione di look, campione di lusso e soprattutto di gioielli. Oltre che vincitore nella categoria ‘calciatore del secolo’, ai Globe Soccer Awards di Dubai, il fuoriclasse della Juve ha sfoggiato numerosi preziosi: dall’orologio tempestato di diamanti a braccialetto, anello e orecchino. Accanto a lui, immancabile, la bellissima Georgina, in un abito unico nel suo genere e bellissimo che ha rubato (quasi) tutta la scena.