Hotel ME Milan il Duca: Per vivere il lusso e lifestyle

In Italia, dopo Roma, Milano è la città più densamente popolata nonché la capitale industriale del Paese. Considerata la capitale mondiale della moda, attrae le personalità più scintillanti del mondo dello spettacolo, dello sport e della finanza. La maggiore attrazione per tutti è il celebre Quadrilatero d’Oro, che ospita le boutique di moda più rinomate del mondo ed il lussuoso hotel ME Milan il Duca.

Lo spazio di questo centro mondiale del commercio si sviluppa lungo quattro diverse arterie, tra cui via Montenapoleone, via Manzoni, via Della Spiga e corso Venezia. Percorrendo le sue vie si possono incontrare rinomati negozi che offrono beni preziosi come gioielli, prodotti di designer prestigiosi e, naturalmente, abbigliamento di moda. Potreste persino essere sorpresi di trovarvi accanto a qualche personaggio famoso del mondo dello spettacolo.

Il Quadrilatero d’Oro di Milano è per sua natura il centro vitale del mondo più glamour d’Europa. Il suo principale tragitto, Via Montenapoleone, è quello con le boutique più costose e lussuose. All’interno, ci sono altre strade non meno affascinanti, come via Borgospesso, via Sant’Andrea e via Verri, tra le altre.

Grazie a luoghi come il Quadrilatero d’Oro, Milano è considerata la mecca del turismo di lusso, dove coloro che la scelgono come destinazione cercano le più prestigiose, lussuose e affascinanti sistemazioni, come l’hotel più esclusivo di Milano. Mentre la maggior parte dei turisti si reca a Roma, Venezia o Firenze, a Milano si concentrano i più raffinati turisti.

Milano offre anche le più impressionanti meraviglie architettoniche come il Duomo, la Basilica di San Lorenzo Maggiore e le sue colonne. Anche il celebre dipinto di Leonardo da Vinci, l’Ultima Cena, in Santa Maria delle Grazie. Se siete amanti del calcio, una visita allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, sede del Milan e dell’Inter, è quasi d’obbligo. D’altra parte, il Teatro alla Scala di Milano non perderà mai il suo fascino per gli amanti della cultura.

Alloggi di lusso a Milano

Per chi è attratto dall’influenza glamour di Milano e vuole circondarsi di lusso e celebrità, ecco uno degli hotel più eleganti di questa splendida città: l’Hotel ME Milan il Duca.

Si tratta dell’hotel più esclusivo di Milano, che si trova vicino a Piazza della Repubblica e a pochi minuti a piedi dal Quadrilatero d’Oro. Questo hotel di 11 piani ha uno stile architettonico contemporaneo e innovativo, progettato dall’architetto di fama internazionale Aldo Rossi.

Il Duca offre 132 camere squisitamente progettate, 34 delle quali sono suite esclusive. Sembra incredibile che un hotel così vicino al Quadrilatero d’Oro possa essere trasformato in una vera e propria oasi di tranquillità, lontano dalla vita frenetica del commercio.

Gli ospiti possono contare su tre ristoranti e due bar squisitamente disegnati, un Rooftop Bar con una splendida panoramica sulla città, un moderno centro fitness aperto 24 ore su 24 e due sale congressi all’avanguardia.

L’Hotel ME Milan Il Duca è un vero e proprio urban retreat nel cuore della città, con un design elegante in ognuno dei suoi ambienti, le camere sono immerse nel lusso e nel comfort, le suite hanno terrazze private e stanze da bagno lussuosamente rivestite in marmo.

Grazie alla sua ubicazione, l’Hotel ME Milan Il Duca è molto vicino ai principali luoghi di interesse turistico della città. Tra l’altro, la stazione centrale della metropolitana in Piazza della Repubblica dista due minuti a piedi, Porta Venezia è a 11 minuti a piedi, la Pinacoteca di Brera a 17 minuti, il Teatro della Scala a 19 minuti a piedi e ci sono mezzi di trasporto privati per qualsiasi zona della città.

Norme di sicurezza e igiene accurate

Nell’ambito degli standard di pulizia e sicurezza imposti dalla pandemia, gli ambienti vengono puliti frequentemente con disinfettanti e il personale è posizionato dietro pannelli acrilici, soprattutto nelle aree pubbliche. Le stanze, tra un’occupazione e l’altra, vengono tenute vuote per 48 ore. Sono in vigore regole di distanza sociale.

Come ulteriori misure di sicurezza, i dipendenti indossano speciali dispositivi di protezione personale, sono disponibili mascherine e guanti ed è possibile rifornirsi di disinfettante per le mani. Inoltre, la ristorazione, sia quella da asporto che quella in camera, viene presentata con una confezione antisettica.

Il ME Milan il Duca è considerato un Green Hotel e fa parte del programma EarthCheck, che ne monitora gli impatti sull’ambiente, sulla comunità, sul patrimonio culturale e sull’economia locale.

Per chi viaggia in gruppo c’è la possibilità di occupare stanze comunicanti, secondo la disponibilità al momento della prenotazione.

Per completezza di servizi di lusso, sono disponibili ciotole per cibo e acqua per gli animali domestici, che sono accettati nell’hotel.

La connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente in tutte le aree pubbliche e nelle stanze. Gli ospiti possono usufruire di un servizio di trasporto aeroportuale attivo 24 ore su 24. È inoltre possibile richiedere il trasferimento da e verso centri commerciali come il Quadrilatero d’Oro.