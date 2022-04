Stai cercando di aggiungere alcuni oggetti di lusso alla tua casa? In effetti, un po’ di fasto non ti costa per forza un braccio e una gamba. I designer d’interni professionisti condividono continuamente “aggiornamenti” per la casa, la maggior parte dei quali puoi ottenere con un budget limitato. Si può anche iniziare in piccolo: come carta da parati temporanea e tappezzeria.

Oggetti di lusso per la tua casa: L’abc

L’importanza dell’illuminazione nell’arredamento della casa è certamente sottovalutata. Le luci giuste rendono tutto più bello in modo naturale, avvolgono l’ambiente con colori belli e vividi, rendendo tutto più luminoso e felice. Illumina il tuo appartamento con oggetti di lusso come un fantastico item di illuminazione. Se vuoi essere più audace, scegli qualcosa come un lampadario o una sospensione su misura. Se invece, vuoi optare per qualcosa di più elegante e semplice, scegli l’illuminazione a parete, un dettaglio semplice che funziona ogni volta.

L’arte è sempre stata in qualche modo collegata agli oggetti di lusso sin dai suoi esordi. Solo la “classe superiore” della società poteva permettersi di assistere a mostre e spettacoli musicali. Per qualche ragione, nonostante tutti i cambiamenti, l’industria dell’arte si fa ancora rispettare. Se vuoi rendere lussuoso il tuo appartamento, scegli belle opere d’arte come dipinti e sculture e distribuiscile in aree importanti come sale da pranzo e soggiorni.

Arredamento: gli oggetti di lusso

Per oggetti di lusso si intendono anche tavoli e tavolini che infatti, sono uno degli elementi più importanti nell’arredamento della casa, per creare un “ricco” appartamento. Come mai? Perché di solito li hai in aree in cui dovresti riunirti con ospiti e famiglia.

E non è questa la migliore opportunità per risaltare il lusso nel tuo appartamento? Completa con una splendida tavolata o un pezzo decorativo. Anche gli specchi sono da sempre legati alla bellezza e all’aspetto, oltre ad essere un elemento praticabile per il tuo appartamento. Donano infatti un aspetto pulito e sofisticato a qualsiasi spazio. Per sfruttare al meglio questi pezzi, scegli quelli dalla forma irregolare, un trucco efficace per gli appartamenti di lusso.

I tappeti possono davvero rendere il tuo appartamento più grande e unico. Scegli tappeti con motivi incredibili ma assicurati che si adattino al resto della decorazione. I tappeti classici fanno sempre la loro magia, mantengono il tuo appartamento caldo e chic allo stesso tempo.