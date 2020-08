Gioielli donna, tendenze 2020: anelli su tutte le dita!

È proprio vero quel che si dice: gli anelli, per una donna, non sono mai abbasta. Non c’è alcuna ombra di dubbio, infatti, che le donne abbiano un vero e proprio debole per questi gioielli; qualunque sia la loro forma, grandezza e materiale, la tendenza 2020 li vuole indossati su tutte le dita. Gli anelli da donna sono proprio l’accessorio che non stanca mai! È praticamente impossibile passare di fronte alla vetrina di una gioielleria e non rimanere stregate dallo scintillio emanato dalla varietà di pietre e dai diversi materiali di cui sono fatti questi meravigliosi gioielli, ce ne sono veramente per tutti i gusti e per tutti gli stili. Considerati vere e proprie estensioni delle dita, accessori imprescindibili per completare il proprio look, gli anelli sono la prima cosa che una donna indossa al mattino, impossibile farne a meno, soprattutto quando si tratta di abbinarli tra loro su tutte le dita, comprese le falangi! Tutte le donne amano giocare con gli accessori, in particolare con gli anelli che possono essere sapientemente mixati tra loro creando un look sempre nuovo e di tendenza. Gli anelli da donna più gettonati sono senza alcun dubbio quelli più sottili in argento, come gli anelli Rue Des Mille, realizzati in argento 925 e sapientemente rifiniti a mano, placcati in oro rosa, bianco e giallo sono disponibili con o senza pietre, per poterli abbinare facilmente e creare un look sempre diverso e alla moda, via libera quindi alle sovrapposizioni fantasiose!

Come scegliere gli anelli giusti (H2)

Più sottili, piccoli e dallo stile minimal, ma anche più grandi, scenografici e vistosi, completa il tuo outfit seguendo la nuova tendenza anelli 2020! Quest’anno via libera alla moda dei multi-anelli da utilizzare tutti insieme, anche sullo stesso dito, semplici o con pietre colorate, gli anelli sono decisamente i veri protagonisti e il must have dei gioielli donna da sfoggiare sia in vacanza che in città. Ciascuna donna ha il proprio stile, il proprio modo di vestire e anche di truccarsi e di portare i capelli, seguire la moda è fondamentale ma ogni persona ha il potere di creare il proprio outfit aggiungendo quel tocco personale in più, apportando originalità e carattere a tutto ciò che si indossa: per questo motivo anche la scelta degli anelli da abbinare tra loro risulterà unica e inimitabile. Per tutte quelle donne che sono amanti della semplicità e dallo stile elegante e raffinato, gli anelli in oro rosa sono sicuramente i più gettonati; questi ultimi sono decisamente i più adattabili a qualunque outfit, soprattutto se decorati con pietre bianche o colorate, di diverse forme e dimensioni. Gli anelli più sottili e dallo stile minimal, con pietre che ricreano soggetti diversi, sono senza dubbio più adatti ad essere indossati nella quotidianità, anche sullo stesso dito, creando un effetto molto particolare, giovanile e trendy. Novità di quest’anno, gli anelli estendibili, creati per adattarsi con facilità alle dita di chi li indossa, sono arricchiti da simboli, ciondoli o pietre, la scelta giusta per le ragazze dall’intramontabile stile romantico e che vogliono sentirsi sempre speciali.