Le fidanzate di Gianluca Vacchi: da Jennifer Lopez alla 23enne Sharon Fonseca

Ritiratosi da una carriera nel mondo degli affari, Gianluca Vacchi, tatuato e dai capelli argentati, nel 2016 ha preso d’assalto i social media, nella fattispecie Instagram. Lo trovate cliccando –> @gialucavacchi. Tutto ebbe inizio quando decise di pubblicare un video in cui ballava con la sua partner dell’epoca, Giorgia Gabriele. Clip diventata virale in pochissimo tempo. Da allora ha guadagnato un enorme seguito di Instagram, 14,6 Milioni di utenti lo seguono come un’ombra. A Gianluca Vacchi piace condividere contenuti di lifestyle, sul suo stile di vita esageratamente sontuoso, a bordo di jet privati, yacht e auto veloci.

Da Jennifer Lopez e Aida Yespica alle poco più che 20enni

Gianluca Vacchi, nato il 5 agosto del 1967, ha 52 anni, ed è un imprenditore multimilionario, noto, oltre che per il suo stile di vita inavvicinabile, anche per i suoi amori, alcuni super VIP altri poco più che 20enni. Alcuni tabloid hanno messo in giro dei rumor secondo cui Vacchi avrebbe avuto storie d’amore persino con Jennifer Lopez e Aida Yespica. Ma, ad oggi non è ancora chiaro se sia successo davvero o meno. Si sa per certo, però, che il ricco bolognese è stato con la stessa donna dal 2007 al 2010. Si tratta di Marysthell Polanco, coinvolta negli scandali del Ruby-gate e dei presunti festini di Silvio Berlusconi. Ma concentriamoci sugli amori social dell’imprenditore di origini bolognesi. La prima partner con cui si è fatto conoscere, e che ha apposto la firma sul suo clamoroso ingresso sui social, è Giorgia Gabriele, nata nel 1985 e Fondatrice e Direttore Creativo del brand Wandering. La relazione è terminata nel 2017 e a porvi la parola fine sarebbe stata proprio Giorgia. Ariadna Gutierrez è stata la sua seconda compagna-Instagram, classe 1992, Miss Colombia 2014. La loro storia fu breve ma intensa, quanto basta per rendere la Gutierrez ancora più famosa di quanto in realtà non fosse. Dopo questo Vacchi-excursus arriva il bello, ossia la sua attuale compagna, Sharon Fonseca: chi è, età, professione, vita privata.

Chi è Sharon Fonseca

Sharon ha 23 anni, è originaria del Venezuela e fin da giovanissima ha avuto la passione per la moda, tanto da essere arrivata a emigrare a Miami in cerca di fortuna. È qui che ha conosciuto Gianluca Vacchi, in arte Mr. Enjoy, visto che quest’ultimo ha acquistato una enorme villa sul lungomare della città, dopo essersi lasciato con la sua precedente compagna. Tra i due sarebbe stato amore a prima vista, tanto da trasferirsi immediatamente insieme a L’Eremita, la tenuta di lusso che il manager ha a Bologna. Sharon non è la classica bella che non balla, e nella vita non si occupa solo di moda, è anche blogger e giornalista, adora scrivere racconti, scattarsi fotografie ed essere molto attiva sui social, dove ha un seguito impressionante (ovviamente non quanto quello del fidanzato) 737Mila seguaci. È co-fondatrice di un negozio di gioielli di Miami, chiamato Omkara. Sarebbero state proprio queste sue attitudini, oltre chiaramente alla bellezza indiscutibile, a far perdere la testa a Gianluca Vacchi. Sono molti quelli che si chiedono se la storia durerà. Secondo coloro che hanno avuto modo di vederli insieme, sarebbero più innamorati che mai.

«Una volta la prima cosa che la gente faceva era guardare il giornale, ora si svegliano e vanno su Instagram. Le persone sono più interessate alla vita degli altri che alla loro. È molto strano, ma è così». Caro Gianluca, visto e considerato i contenuti mozzafiato che pubblichi, è normale che la gente trovi che la tua vita sia più interessante delle loro (della mia sicuramente, ndr)!