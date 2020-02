“Non esiste il lusso accessibile. È una delle più grosse panzane che si siano mai inventati. Io lo chiamo lusso percepito. Non amo gli ossimori, se è lusso non può essere accessibile.” Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi non poteva che collezionare anche delle location da sogno: si va da uno chalet a Cortina fino a una villa a Bologna con palestra privata, per poi passare alla Sunrise to Sunset, la casa con vista sull’oceano a Miami e alla H2O, il nome dell’altra casa in Sardegna, con giardino, area benessere e piscina privata.

Luxury

“La mia filosofia, il mio motto, è: Enjoy.” Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi possiede un appartamento a Miami, da milioni di euro unico nel suo genere, con alcuni pezzi di ornamento particolare come: struzzi e pecore in salotto, probabilmente legata alla sua passione per gli animali.

Quando si parla di lusso non si può non menzionare anche H2O, la villa in Sardegna che Gianluca Vacchi ha acquistato per la bellezza di 270mila euro al mese.

Non è da meno quella che l’imprenditore ha acquistato a Cortina, dove all’interno vi sono veri dettagli extra lusso come: una sauna e un bagno turco e all’esterno dello chalet, Gianluca Vacchi avrebbe fatto costruire una vasca idromassaggio adiacente alle piste innevate.

Ultima ma non meno importante è la villa che l’imprenditore possiede nella sua città natale: Bologna. La location di lusso si chiama L’Eremita, uno dei colori predominanti all’interno è il rosso. La magione è piena di oggetti preziosi ed opere d’arte.

Enjoy

“Il tempo è la risorsa principale da ricercare, perché è scarsa e non replicabile. Per cui sono molto attento a come investo il mio tempo. Alla mattina curo la mente, passo un paio d’ ore con un prof di teologia, storia e filosofia.” Gianluca Vacchi

Dopo una crisi di mezza età, Mister Enjoy, come lo chiamano i suoi 14,7 milioni di follower, confessa in varie interviste che: “Non esiste un Gianluca Vacchi social. Vivevo così prima che i social esistessero. Funziono perché vita virtuale e reale coincidono. E chi mi segue apprezza l’autoironia e il coraggio di non temere le critiche. La vita è una e non ho paura di far vedere che me la godo”. Sarà questo il vero segreto del successo?