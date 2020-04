“Un abito è sensualità quando si muove legato col corpo. È ostentazione quando ti copre e ti abbaglia. È emozione. È rumore, fruscìo. Un abito silenzioso è un abito nullo, inutile.” Gianfranco Ferré

Gianfranco Ferré è stato uno stilista geniale, ha conquistato letteralmente il mondo della moda. Fu un lungo viaggio in India che lo ispirò a creare la prima collezione pret-à-porter femminile e a fondare l’omonima azienda. Purtroppo, scomparve nel 2007, ma lasciò il segno grazie alle sue creazioni.

Estremamente perfetti

“Di solito il modo di vestire appartiene al senso di dignità che l’individuo ha di sé stesso.” Gianfranco Ferré

Una fondamentale esperienza viene dalla permanenza in India di Gianfranco Ferré, dove vive e lavora per diversi anni, per una società di abbigliamento genovese. Nel periodo successivo realizza la collezione “Ketch” e dà vita al suo pret à porter femminile. Nel 1978 fonda la sua maison, la “Gianfranco Ferré SpA”. Nel 1984 crea il suo primo profumo femminile. La moda di Ferrè è una sintesi di suggestioni ed emozioni in un linguaggio di segni e forme, di colori e materiali. Costante è la ricerca di un equilibrio che trae dalla ricchezza della tradizione gli stimoli per inventare, innovare, sperimentare. Il suo stile è anche caratterizzato da un’identità forte e da un intento di coinvolgimento globale, tutto quello creato da lui rimanda a culture ed esperienze differenti.

By Dior

“I poveri devono vestire per piacersi, per sognare. Come i ricchi. Devono avere un po’ di fantasia.” Gianfranco Ferré

Dal 1989 al 1996, Gianfranco Ferré diventò direttore creativo del marchio Christian Dior, era la prima volta di un italiano alla guida del brand di Haute Couture e il primo che non aveva lavorato direttamente con il fondatore. Chiamato da tutti “l’architetto della moda”, le sue linee, i colori inconfondibili hanno fatto di lui uno degli stilisti più importanti della storia.

Le creazioni più belle di Ferré