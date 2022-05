Fontebella Palace Hotel di Assisi: 50 anni e non sentirli

Cinquanta sono tanti, eppure a vederlo nella sua veste chich, elegante e curata in ogni dettaglio non si direbbe proprio. Il Fontebella Palace Hotel di Assisi ha festeggiato lo scorso anno un traguardo importante e ora, forte di esperienza, tradizione ma anche innovazione, si appresta ad affrontare una stagione estiva che si preannuncia intensa.

Da sempre, Assisi è meta del turismo religioso, culturale, artistico e spirituale. Nel periodo della pandemia, però, ha ritrovato una dimensione intima e rilassante, divenendo la meta prescelta da tanti viaggiatori italiani e stranieri interessati a riscoprire le meraviglie della propria terra, cominciando proprio dall’Umbria. In un contesto del genere il Fontebella, decennale punto di riferimento per chi si è sempre recato ad Assisi in vacanza apprezzando il buon cibo, l’accoglienza calorosa e il comfort, si è collocato ai vertici della ricezione turistica della città, ponendo quindi le basi per un ottimo 2022.

Cominciamo con il dire che la posizione di Palazzo Ferri Benigni – dove l’hotel ha sede – è assolutamente privilegiata: basti pensare che dalle camere, aprendo la finestra, si può godere di uno splendido paesaggio sulla collina e la pianura sottostante, potendo quindi spaziare con lo sguardo a 180 gradi. Non solo: l’albergo ha la peculiarità di trovarsi in centro storico, ma non nelle piazze principali gremite di turisti a tutte le ore; ciò lo rende comodo e al contempo riservato, immerso nella quiete sebbene si trovi a pochi minuti di cammino dalla Basilica di San Francesco. Ad amarlo saranno soprattutto coloro che adorano ritrovarsi nel bel mezzo della storia, poiché il palazzo antico conserva intatta l’atmosfera di un tempo e la colazione nella sala medievale è più che mai suggestiva. Al pomeriggio si potrà gustare un aperitivo nel delizioso Rose Garden, prima di dirigersi a cena in uno dei più rinomati ristoranti di Assisi.

Oltre ad essere un hotel a 4 stelle dotato di spaziose camere che si differenziano nello stile, strizzando l’occhio a periodi storici differenti, il Fontebella è noto in tutta Italia grazie anche all’offerta gourmet. Il Frantoio, scenicamente collocato all’interno di una terrazza panoramica che non ha eguali in città, è il regno del talentuoso Lorenzo Cantoni, insignito nel 2021 del premio Miglior Chef emergente dell’Olio AIRO. L’olio è infatti uno dei prodotti tipici umbri, che qui viene valorizzato in tutte le sue sfumature e accostato a piatti del territorio rivisitati attraverso la sensibilità creativa di Cantoni. Un menù accattivante che conquista gli ospiti grazie alla bontà delle materie prime, agli accostamenti originali e al tocco della modernità che si intreccia alla storia locale. Ne sono alcuni esempi il risotto al pecorino di Norcia con zafferano, animelle di agnello caramellate al miele e grue di cacao, il “Cappellaccio” con patate, fondente d’uovo e trota, l’anguilla croccante in “Salmì” o gli spaghetti alla crema di aglio nero, peperoncino candito e olio extravergine dei Colli Martani, dove per l’appunto l’olio è ancora una volta il grande protagonista.

Concludiamo suggerendo alcune esperienze che il visitatore potrà fare mentre si gode una tranquilla e piacevole vacanza al Fontebella Palace Hotel. Assisi offre una vastissima scelta di siti artistici, spirituali e culturali da visitare, molti dei quali sono ormai ben noti in tutto il mondo. Non dimentichiamo, però, che oltre agli strepitosi affreschi di Giotto esiste anche il curioso itinerario di Assisi sotterranea, oppure è possibile raggiungere il vicino Monte Subasio per cimentarsi in attività sportive che vanno dal trekking all’equitazione sino al deltaplano. Una tappa da non perdere è il Bosco di San Francesco, bene FAI dal 2008 che si estende per 64 ettari di natura, tra terreni boschivi e campi coltivati, pareti di pietra rosa, radure e oliveti. Infine, la città offre sempre una proposta musicale, letteraria e più in generale artistica ricca e interessante, specie durante il periodo estivo. La si può facilmente scoprire consultando il sito del Comune di Assisi.

Informazioni utili

Fontebella Palace Hotel

Via Fontebella 25

06081 Assisi (PG)

Tel: +39 075 812883; +39 353 4115104

Web: www.fontebella.com

Mail: [email protected]