Il Festival del Cinema di Venezia è finalmente iniziato il primo giorni di settembre del 2021. Una edizione questa, densa della speranza di una grande riapertura dell’industria cinematografica globale. Ospitato al Lido di Venezia tra mercoledì 1 e sabato 11 settembre, l’evento annuale si apre con un tappeto rosso di star pronte alle proiezioni in anteprima delle pellicole.

Festival Venezia 2021: chi è già arrivato?

Il primo film ad essere stato proiettato alla 78° Mostra del Cinema di Venezia è stato Madres paralelas di Almodóvar. Protagonista indiscussa della pellicola è Penelope Cruz che arriva al festival in Chanel accompagnata dal noto regista. Anche la nostra Serena Rossi è approdata a Venezia, sbalordendo tutti con un cambio look. Infatti l’attrice Italiana sfoggia un nuovo taglio di capelli e un abito ricoperto di paillettes rosa cipria firmato Armani. Degno di nota è anche l’arrivo della influencer Paola Turani che questa volta non si è presentata da sola ma con un +1. La dolce Paola e il divertente compagno aspettano un bambino, che nascerà tra pochissimo.

Gli arrivi più attesi al Festival

I film più attesi al Festival di Venezia, con i conseguenti arrivi dei protagonisti, saranno sicuramente: Spencer, Dune, The Lost Daughter, Last Night in Soho e House of Gucci. Senza dubbio, l’abito ispirato a Diana di Kristen Stewart sarà l’abito più discusso della cerimonia di apertura, ma con una forte concorrenza. Infatti Zendaya e Anya Taylor-Joy condividono lo stesso stilista superstar, Law Roach, che assicura che i look da red carpet dei suoi clienti saranno drammatici, sofisticati e senza tempo.

Ma quest’anno le donne hanno un nuovo concorrente per il Festival del Cinema di Venezia. Infatti, l’abilità sul tappeto rosso di Timothée Chalamet non deve essere sottovalutata. Chalamet è un copresentatore confermato al Met Gala 2021, quindi ci aspettiamo un outfit che metta il giovane attore nella lista dei meglio vestiti.