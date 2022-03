Elodie, cantante sensuale e di una bellezza dirompemente. Questa volta però non si parlerà della sua musica, ma di quello che è successo sul web. E’ uscito il video clip dell’ultimo pezzo della seducente cantante, “Bagno a Mezzanotte“, e non si parla d’altro. Nel video si vede un Elodie sensuale che balla, ricordando un po’ Madonna negli anni Ottanta. Ma invece che focalizzarsi sulla canzone e sulla bravura e bellezza dell’artista, come sempre, non sono mancati i commenti fuori luogo. Dagospia infatti ha pubblicato un articolo al riguardo ricco di commenti sessisti nei confronti di Elodie, alquanto infelice. E di conseguenza la risposta della cantante non si è fatta attendere.

L’articolo di Dagospia, commenti fuoriluogo

Dunque tutto nasce da un articolo, anzi più precisamente un articolo, pubblicato da Dagospia. sito di Roberto D’Agostino. L’articolo commenta il video clip appena uscito di “Bagno di mezzanotte”, ma come lo fa? Il commento alla cantante è un tripudio di volgarità, giudizi di basso livello e termini rozzi. “Vai Elodie, mostraci la chiappa (così evitiamo d’ascoltare la tua modestissima canzone)“.

E’ così che esordisce l’articolo, che tutto promette tranne che bene.

Il susseguirsi di espressioni amareggianti rende quasi meno grave il “pantera smandrappona“, con cui viene appellata la cantante. Smandrappona, che in gergo tecnico sarebbe chi ha un comportamento scomposto, sguaiato, malmesso. Dunque, oltre alla lecita critica musicale, l’articolo di Dagospia è stato accusato di commenti sessisti, anche dalla stessa Elodie che non si è fatta attendere per una risposta tramite le stories di Instagram.

Elodie risponde a tono ai commenti sessisti

Elodie, non va tanto per le lungo. Dagospia ironizzava sulle immagini sensuali di Elodie facendo commenti sessisti e la cantante così risponde: “Non mi sento offesa, io come ho già detto più volte sono una donna libera che ha sempre vissuto con l’idea che il mio corpo mi piace e mi piace mostrarlo.”. Elodie non si tira indietro di fronte a nulla e non ha paura, e non gli importa dei giudizi: “Ho fatto la cubista per moltissimi anni quindi figuriamoci” continua la bella romana.

“Mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre”. Facendo riferimento ad una specifico commento fatto da Dagospia la ragazza risponde: “Comunque le chiappe si vedono anche al mare.”. E come non darle torto? Commenti fuoriluogo quelli fatti, anche considerando l’iniziativa che accompagna il nuovo singolo. Infatti il ricavato della vendita verrà devoluto all’associazione “Save the children” per aiutare i bambini Ucraini che scappano dalla guerra.