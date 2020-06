Elettra Lamborghini in questi giorni è tutta infervorata con la preparazione di quello che sarà uno dei giorni più belli della sua vita: il matrimonio. A settembre prossimo il suo fidanzato Afrojack, le metterà un anello all’anulare della mano destra. Il suo maschione (così come lo chiama teneramente Elettra, ndr) lo scorso dicembre l’ha omaggiata di un titanico anello di diamanti. Nonostante la pandemia di Covid-19, momentaneamente la celebrazione delle loro nozze sembra essere super confermata. Tant’è che dopo giorni e giorni di ricerca della location, con la supervisione del mitico Enzo Miccio, adesso per Elettra Lamborghini è il turno di scegliere l’abito.

Elettra Lamborghini: la ricerca dell’abito da sposa

La location è già stata stabilita: una splendida villa sul Lago di Garda, l’abito non ancora. Oggi Elettra Lamborghini si è vestita di tutto punto, un completo leopardato pienamente nel suo stile, ed è partita alla volta di Napoli. Lì ha incontrato il suo wedding planner, Enzo Miccio. Insieme al nazista del bon ton ha provato il menù e poi si è messa immediatamente alla ricerca del componente ritenuto più importante, l’abito da sposa. L’amico di Elettra, Marco Ferrero, ci ha permesso di sbirciare nella cabina prova della bella bolognese, dandoci un piccolo assaggio di questo momento emozionante. Marco si è scattato una foto nascosto sotto una pomposa e vaporosa nuvola di tulle appartenente alla gonna del vestito indossato in quel momento dalla cantante.

Poco dopo ha scattato una foto anche ad Elettra con indosso un vestito diverso: gonna dalla foggia a sirena e corpetto senza spalline. Con le spalle scoperte il tatuaggio cult maculato di Elettra appare subito in bella vista. Prendendo in considerazione i due abiti da sposa mostrati in foto, sicuramente la Lamborghini terrà fede alle sue idee iniziali, e sceglierà un total white dallo stile classico. L’abito prescelto, infatti, potrebbe essere davvero principesco, lo immaginiamo con uno strascico chilometrico, dozzine di strati di tulle e dettagli fiabeschi. Chissà se durante le prossime ore, o i prossimi giorni Elettra ci svelerà qualche dettaglio in più su quello che sarà l’abito più importante e simbolico della sua vita.