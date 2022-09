Dubai: un viaggio alla perla d´Arabia

Viaggiare è diventato una pratica sempre più richiesta dalla società odierna, che vuole conoscere ciò che la globalizzazione ci ha permesso di ottenere. Soprattutto i giovani sentono l’impulso di attraversare le frontiere nazionali alla ricerca di nuove esperienze e di nuovi luoghi per creare nuovi ricordi. Inoltre, l’estensione del turismo internazionale ha facilitato le modalità di viaggio e ha notevolmente ridotto i prezzi rispetto al secolo scorso. L’esempio più lampante sono le compagnie aeree di tutto il mondo, che spesso offrono sconti e offerte sui loro voli, con un prezzo inferiore ai 10 € in molte occasioni.

Tuttavia, vi sono alcune zone del mondo in cui il turismo continua ad essere costoso come prima, come ad esempio le mete più esotiche. La rarità del loro ambiente e la loro lontananza geografica fanno sì che questi siti siano visti come un mistero da scoprire, e quindi attirano l’attenzione della maggior parte dei viaggiatori. Uno di questi luoghi è Dubai, che nonostante sia la città più popolata degli Emirati Arabi, non è la capitale come molti pensano. La sua crescita e il suo sviluppo hanno reso Dubai la perla dell’Arabia, che è riuscita a attrarre vari clienti con una capacità economica superiore alla media. Ma come si può organizzare un viaggio a Dubai?

Un sito web esclusivo

Attualmente, il boom del turismo ha spinto molte aziende a concentrare la propria attività su tutto ciò che riguarda i viaggi. Una prova di questo è il numero di compagnie aeree che sono emerse negli ultimi anni o il numero elevato di agenzie di viaggio online, che offrono la possibilità di cercare l’hotel, il volo, l’intrattenimento o l’assicurazione di viaggio. In queste agenzie gli utenti possono accedere a tutti i tipi di viaggi, dai più economici e semplici ai più costosi, come Dubai.

Tuttavia, organizzare un soggiorno in una città esotica e lussuosa non è comunque facile, perché i prezzi sono superiori al normale e la conoscenza dello stile di vita del posto è importante. La raccomandazione per queste occasioni è quella di contattare agenzie di viaggio specializzate come Voyage Privé, una società che offre servizi di qualità superiore a quei clienti che desiderano viaggiare in luoghi con uno status elevato. Attraverso l’agenzia gli utenti potranno acquistare i loro voli, i loro hotel e conosceranno l’offerta di svago più appropriata della regione. Così, viaggiare a Dubai sarà molto più facile con Voyage Privé che con altre agenzie.

Attraverso il loro sito, e con l’uso di un profilo privato e personale, i clienti possono accedere ai loro voli. Anche se attualmente quasi tutte le compagnie aeree arrivano a Dubai, Voyage Privé confronta i migliori voli dai principali aeroporti e individua le compagnie più adatte a effettuare il viaggio. Nonostante i prezzi non sono quelli di classe economica, la ricerca della qualità migliore è una caratteristica di tutti i clienti di questa agenzia.

Per il soggiorno, Voyage Privé offre i 10 migliori hotel di Dubai, come Atlantis The Palm, l’Habtoor Palace o il Meydan Hotel, situato accanto al principale ippodromo del paese. Una gamma di posti in cui il prezzo della camera serve come garanzia di qualità. In tutti loro i clienti potranno godere dei piaceri più lussuosi e dell’ospitalità dei locali. Il personale di servizio é attento, l’offerta gastronomica é varia, le camere sono ampie e confortevoli e il trasporto facile e di qualità. Inoltre, gli hotel di Dubai offerti da Voyage Privé sono adatti a qualsiasi tipo di necessità. Se si tratta di un viaggio in famiglia, questi hotel dispongono di intrattenimento per i più piccoli. Se invece si tratta di un viaggio tra amici, allora il divertimento è garantito con centri commerciali, discoteche e altri grandi luoghi di svago.

Il fascino di Dubai

La crescita di questa città dal secolo scorso ai giorni nostri ha reso Dubai una delle destinazioni più desiderate, ma anche una delle più costose. La bellezza del suo ambiente, il lusso delle nuove costruzioni, l’elevato livello economico dei visitatori e le loro offerte di svago costituiscono il grande fascino di questa città che il mondo vede come la perla dell’Arabia.

Quando si viaggia a Dubai i viaggiatori possono godersi gli incredibili grattacieli, come il Burj Khalifa, un colossale edificio di oltre 800 metri di altezza che è attualmente il più alto del mondo. Il piano 124 di questo gigante è particolarmente consigliato per i turisti. Accanto ad esso si trova anche un lago gigante in cui una fontana enorme abbaglia la gente con la sua luce.

Oltre alla città stessa, l’ambiente di Dubai è circondato dal grande deserto arabo, un luogo pieno di immagini meravigliose che i viaggiatori dovrebbero visitare per godere della naturale bellezza delle dune. I tramonti dalla sabbia o su un cammello sono i più belli del mondo per coloro che li hanno già visti