Denim: il protagonista assoluto della moda primavera 2023

Qual è la stoffa ideale per un outfit pratico e al tempo stesso elegante, comodo ma anche raffinato? Il denim in stile casual-chic, ovvero uno dei tessuti più iconici e versatili della storia della moda nonché il protagonista assoluto della stagione primaverile 2023.

In questo articolo vedremo come indossare il denim e abbinarlo secondo i fashion trend del momento e lo faremo seguendo i consigli di Toosho, brand di alta moda Made in Italy che realizza sciarpe e stole in cashmere pregiato e produzioni sartoriali di alta qualità con tessuti come seta, lino, cotone, e naturalmente denim.

Ma prima facciamo un passo indietro: il denim ha una lunga storia alle spalle, che forse non tutti conoscono e che sicuramente vale la pena approfondire.

Le origini del denim

Prima di tutto: sapete perché il denim si chiama così? Molto semplice. Perché è il tessuto “de Nimes”, cioè di Nimes, la città francese in cui, nel Medioevo, è stato inventato e da cui ha preso il nome.

Morbido ma anche resistente grazie alle sue fibre robuste, il denim diventa subito la stoffa più richiesta per produrre abiti da lavoro, e più diffusa tra pescatori e marinai, soprattutto nelle grandi città portuali. Come Genova, dove non a caso acquisisce il secondo nome: “blu di Genova”, perché a caratterizzarlo è proprio il colore della tintura, quel blu intenso che ancora oggi è il suo marchio di fabbrica.

Esportato negli Stati Uniti, il “blu di Genova” darà origine ai “blue jeans”, che Levi Strauss renderà popolari prima tra gli operai e i minatori, poi tra le prime stelle del cinema, quindi tra gli hippy del ’68. Finché, negli anni ’70, questa stoffa dalle antiche e umili origini entra in passerella.

Da allora non c’è casa di moda che non lo abbia usato re-interpretandolo per dare forma a nuovi stili, con tagli e abbinamenti sempre diversi.

Il denim oggi

L’evoluzione del denim è stata accompagnata dalla continua sperimentazione di tecniche di lavorazione, come il lavaggio alla pietra, il sabbiato e il patchwork, che hanno creato nuovi effetti di texture e di colore. Oggi la palette spazia dall’indaco all’azzurro chiaro, passando per il nero, il bianco e il bleached.

In parallelo, sono state create numerose varianti di peso e rigidità. Inoltre, la ricerca di tessuti sempre più sostenibili ha portato all’introduzione di materiali organici, riciclati e di nuova generazione, che ormai rendono il denim una scelta consapevole anche dal punto di vista ambientale.

Ecco perché questo tessuto resistente e durevole – tradizionalmente associato a uno stile libero e informale, prima di tutto pratico, e a seconda dell’occasione sbarazzino, anticonformista, addirittura ribelle – è diventato negli ultimi anni un must dell’alta moda e dei marchi di lusso.

Il denim continua insomma a essere un tessuto amatissimo in tutto il mondo. Perché è in grado di coniugare tradizione e innovazione, praticità e stile.

Tendenze denim per la moda primavera 2023

E ora passiamo alle tendenze denim della stagione in corso, passando in rassegna alcune delle novità in casa Toosh.

Completo per un look total denim

Iniziamo con il capo denim per antonomasia, i pantaloni, proposti da Toosh a vita alta con gamba ampia, disponibili in versione Denim Scuro e in versione Denim Chiaro.

Per un outfit casual-chic – quello che dominerà i fashion trend primaverili – bisogna abbinarli rispettivamente alla giacca Denim Scuro e alla giacca Denim Chiaro, un doppiopetto dal taglio impeccabile, curato nei minimi dettagli, in grado di slanciare e valorizzare al meglio la figura. Et voilà, un bellissimo completo in total denim dall’effetto chic ma allo stesso tempo casual è pronto per essere indossato nelle più svariate occasioni.

Bottoni e fodere della giacca sono disponibili in una vasta gamma di colori, da scegliere in base alla situazione, alle preferenze, o all’umore: giallo senape, bianco, azzurro o fucsia.

Cashmere e denim per un abbinamento chic

Per dare un tocco di raffinatezza e personalità all’outfit total denim, l’accessorio migliore è una sciarpa in puro cashmere. Purché sottile, leggera, calda e allo stesso tempo super traspirante come le creazioni Toosh, caratterizzate inoltre da dimensioni ampie, che ne garantiscono la massima versatilità, e da una scelta di colori e fantasie in grado di soddisfare ogni abbinamento.

Qualche esempio? La stola Quadri Giallo Ottanio, oppure la stola Panna e Blu, la stola Azteca Blu Scuro o ancora la stola Panna e Fucsia: da abbinare ai colori di bottoni e fodera della giacca denim, e da indossare annodata al collo o a mo’ di scialle.

Ma non è finita qui. Chi vuole sfoggiare un look denim in grado di comunicare massima raffinatezza ed eleganza potrà scegliere tra diversi top e camicie proposti da Toosh, come questo Top Sottogiacca Arriccio in seta, disponibile sia in versione lucida che opaca e in una vastissima varietà di colori, oppure il Top Dany in seta, senza maniche, con fusciacca da annodare in un fiocco.

Tra le camicie, la Triangle rosa con collo alto, oblò sul décolleté e manica a palloncino, oppure la camicia classica bianca, rivisitata in versione sciancrata con polsino scampanato e collo ampio (disponibile in bianco, celeste, blu navy e nero).