Molti graphic designer statunitensi, hanno ricostruito i volti dei grandi personaggi del passato a partire dalle loro foto, catapultandoli nel 2020. Come apparirebbero? Le attrici e cantanti molto truccate e anche molto “tirate”, mentre per il parterre maschile basta una tinta per capelli e un taglio più sbarazzino.

Bisturi

Dalla bellezza naturale del passato alla bellezza artificiale del presente, a darci una visione di come sarebbero state alcune delle donne più belle e iconiche del passato se fossero vissute nel 2020 e avessero sviluppato una molto moderna addiction per il make up e il bisturi. Ci ha pensato Mat Maitland sul suo profilo Instagram. Artista specializzato in collage, Mat ha realizzato le versioni “plastificate” di Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e Grace Kelly. Labbra super carnose, occhi tirati e tanto contouring, ricordano un po’ modelle e influencer dei giorni nostri, non trovate?

Invecchiamento

Non solo tecniche inerenti al mondo della chirurgia plastica, ma anche di invecchiamento. Come apparirebbero oggi star purtroppo scomparse? Invecchiare è qualcosa di naturale ed anche le star con il passare degli anni vanno incontro a rughe, capelli brizzolati e segni del tempo. Anche se secondo l’ideale comune le celebrities sono degli esseri intoccabili e perfetti, nessuno di loro ha ancora trovato l’elisir di eterna giovinezza. Confrontando le foto del loro passato con quelle modificate se fossero vissuti ai giorni d’oggi, è dir poco sorprendente. Come quella realizzata per il cantante Kurt Cobain, il colpo d’occhio è decisamente evidente.