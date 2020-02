Cristiano Ronaldo, 5 volte pallone d’oro e secondo solo a Messi nella classifica dei calciatori più pagati al mondo, compie 35 anni. Difficile pensare a cosa si possa regalare ad una celebrità di questo calibro. Che abbia bisogno di qualcosa, materialmente parlando, penso sia fuori ogni ragionevole dubbio. Georgina Rodriguez invece di idee ne ha, gli ha regalato un Suv, un fuoristrada nero lucido da 600 mila euro.

Georgina Rodriguez Instagram: sorpresa in strada per Cristiano Ronaldo

La bella Georgina Rodriguez pubblica sul suo profilo Instagram la bella sorpresa per il suo Cristiano Ronaldo. Il video mostra la coppia all’uscita da un ristorante torinese, un bel Suv lo attende in strada con un gigante fiocco rosso: «Auguri all’uomo della mia vita!» si legge sotto il video. Dal sorriso di Cristiano si capisce lo stupore e la felicità per il bellissimo regalo che andrà ad accrescere la collezione che possiede il campione. Cristiano Ronaldo fra Porsche, Ferrari, Maserati e Bugatti, possiede oltre venti venti supercar tutte tenute in perfette condizioni in un garage fatto costruire appositamente nella sua villa.

Il superlusso in cui vivono Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Con la “busta paga” di Ronaldo si può vivere nel superlusso, quello che noi comuni mortali non sappiamo nemmeno riconoscere. Sotto una foto di Georgina, che ritraeva lei e Cristiano a bordo di un lussuoso aereo privato, ha commentato con: «Sono talmente povero che non capisco nemmeno dove si trovino». È effettivamente difficile da capire quale possa essere una loro “giornata tipo”. Tra le tante ville di proprietà del campione portoghese c’è la splendida strutture in Costa del Sol (Spagna), del valore di un milione e mezzo di euro. Non è però da considerare tra le più costose, con 3000 metri quadri di giardino c’è la sua villa extra-lusso di Madrid, situata a Pozuelo de Alarcon, che vale circa 5,5 milioni di euro.

Cristiano e Georgina: lussuosa villa a Torino

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez abitano attualmente a Torino per ovvi motivi. Dove? La villa si trova alle spalle della Gran Madre, uno dei luoghi simbolo di Torino e polo nevralgico della movida del capoluogo piemontese. Troppo in vista? Per niente, infatti la villa è immersa nel verde circondata da alberi e con una vista mozzafiato. Alla residenza si accede tramite una stradina interna, e tra le comodità fortemente volute dal fuoriclasse ci sono una palestra, una piscina coperta e un terrazzo dotato di solarium.