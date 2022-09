Come trasformare un dolce semplice in

Negli ultimi anni la cucina gourmet ha preso sempre più piede negli ambienti culinari. Con “gourmet” si intende un approccio più ricercato, sofisticato ed elegante rispetto alla cucina tradizionale. Seppur all’inizio si associasse alla cucina gourmet un concetto “esclusivo”, negli ultimi tempi la tendenza è quella di renderla accessibile e di introdurre anche nelle cucine di casa le regole del gourmet.

Non si tratta più di preparare ricette complicate con ingredienti difficili da trovare: il nuovo trend è tutto sulla semplicità. Gli chef gourmet oggi utilizzano ingredienti freschi e locali per creare piatti semplici, belli da vedere e sani. Questa tendenza è particolarmente apprezzata dagli amanti della cucina healthy, poiché si sta andando sempre più incontro a una richiesta di attenzione alla salute e al benessere. Dalle insalate, ai panini, dalle piadine al dessert, tutte le ricette possono essere rivisitate nella loro versione gourmet accontentando vista e gusto: l’obiettivo è creare piatti di design e saporiti.

Come rivisitare la ricetta di un dolce classico in gourmet

Tra le ricette più rivisitate nella versione gourmet e tanto apprezzate dai buongustai ci sono quelle dei dessert. A volte il classico dolce viene arricchito con pochi dettagli semplici e raffinati, che lo rendono di design e speciale. Bastano veramente pochi accorgimenti ed ecco che il dessert diventa il vero protagonista della tavola.

La torta al cioccolato nella versione gourmet

La torta al cioccolato è senza dubbio uno tra i dolci preferiti di sempre. Con il prodotto torta Pan di Stelle è possibile rivisitare la ricetta tradizionale in quella gourmet in pochissimi passaggi: basterà sbriciolarla su un piatto su cui spalmare uno strato di crema chantilly e accompagnarla da una pallina di gelato alla vaniglia. I più golosi non resisteranno a fare il bis: provare per credere!

Il tiramisù nella versione moderna

Un altro esempio di dolce classico che viene sempre più proposto nella versione moderna è il tiramisù, che quando diventa gourmet non rinuncia assolutamente al gusto del caffè e del mascarpone, ma al quale viene sostituito un biscotto particolare rispetto ai classici savoiardi.

Esistono comunque tante altre versioni moderne del tiramisù alla frutta, come alla fragola, ai mirtilli, alla banana e addirittura la versione alla birra che è sempre più proposta e apprezzata.

Il panettone in stile gourmet

Se si pensa ad un dolce classico, viene subito in mente il panettone, che negli ultimi anni si è fatto strada non solo nelle festività natalizie: viene infatti proposto sempre di più in occasioni speciali proprio nella sua versione gourmet.

Con un po’ di creatività, è possibile trasformare il panettone in una cialda calda avvolta da cioccolato o in una mousse al gelato di panettone.

Trucchetti per trasformare il dolce classico in un dessert gourmet

Esistono delle regole che aiutano a rendere un dolce classico in un dessert gourmet: ecco qualche consiglio per rendere il dessert semplice in qualcosa di speciale.

Ingredienti di alta qualità. La qualità degli ingredienti è particolarmente importante e fa la differenza. Ad esempio, è preferibile utilizzare la frutta fresca invece della frutta in scatola. Libero sfogo alla creatività. La creatività è un must della cucina gourmet: il trucco è osare con gli abbinamenti più impensabili, ma che si rivelano eccezionali. Occhio alla presentazione. Il design del dolce è un elemento differenziante del dolce gourmet. Si tratta, ad esempio, di usare un diverso tipo di piatto o servire il dessert su un letto di frutta fresca. Può anche essere divertente essere creativi con i condimenti e le decorazioni.

Con questi consigli, è possibile trasformare qualsiasi semplice dessert in un capolavoro gourmet. Quindi buon lavoro e buon appetito!