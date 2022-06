Come scegliere la borsa da abbinare all’outfit estivo

Per creare l’outfit estivo perfetto è necessario prestare attenzione a ogni singolo particolare, borsa compresa.

Non capita di rado che si scelga con attenzione quale maglia o gonna indossare, il giusto gioiello che fa la differenza e poi, vestite di tutto punto, ci si fiondi verso la porta di casa afferrando, per comodità o pigrizia, la borsa di sempre. Qualche volta ci può andare bene e si abbinerà a qualche dettaglio in modo quantomeno adeguato; il più delle volte sarà però un vero e proprio flop.

Per evitare di rovinare un outfit perfetto con un accessorio fuori luogo come la borsa sbagliata, non dovremo fare altro che seguire alcune semplici regole di abbinamento, le quali ci aiuteranno a scegliere quella giusta per il nostro outfit estivo.

Scegli un modello in stile con l’abbigliamento

Il primo passo per individuare la borsa perfetta per un outfit estivo da urlo consiste nello scegliere il modello in base al look che si vuole ricreare.

Tra i modelli più facili da abbinare troviamo le borse a secchiello , in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di stile, da quello casual o chic a quello professionale. Belle, pratiche e sempre alla moda, non dovrebbero mai mancare nel nostro guardaroba. La loro particolare conformazione le rende capienti anche quando sono molto piccole e, proprio per questo motivo, risultano essere la scelta numero uno per chi cerca delle borsette adatte agli outfit estivi, in cui mettere tutto il necessario per sopravvivere qualche ora fuori casa.

Chi sceglie un abbigliamento casual e giovanile, può puntare sulle borse a zainetto, mentre per le donne eleganti anche in estate via libera a clutch o hobo bags.

Presta attenzione ai materiali

Ogni stagione ha i suoi materiali: per rendere più completo e armonioso il tuo outfit estivo, punta su borsette realizzate con materiali leggeri, come il cotone, il bambù e la paglia, ideali da abbinare a un abbigliamento fresco e casual, sia in città che al mare.

Per l’ufficio o per un look un po’ più sofisticato, elegante ma anche casual, scegli invece le classiche borsette in pelle naturale o sintetica, magari decorate con perline, borchie, strass e pietre.

Abbina i colori

Estate è sinonimo di vivacità e colore; è questo il periodo dell’anno in cui è davvero possibile sbizzarrirsi creando un outfit colorato e vivace. Attenzione però a non strafare; è molto importante abbinare i colori in modo delicato e omogeneo, evitando di indossarne più di due o tre contemporaneamente, a meno che non si sia davvero abili negli accostamenti.

Se scegli un look monocromo, giocando sulle tonalità di un solo colore, orienta la tua scelta verso una borsetta in tinta; nel caso in cui volessi invece utilizzare gli accessori per dare movimento a un outfit un po’ monotono, punta allora su una borsetta che giochi sui contrasti, ma che si abbini al colore di un altro accessorio, come la cintura, il cappello o le scarpe.

I colori migliori per gli outfit estivi? Dai colori terrosi a quelli dalle tonalità pastello, passando per dei vivaci azzurri, verdi e rosa, non c’è davvero alcun limite!

La dimensione può fare la differenza

Tra le caratteristiche da valutare quando si abbina la borsa all’outfit estivo è importante anche la dimensione. Molte donne prediligono le borse grandi e capienti per una questione di comodità, senza preoccuparsi dell’effetto finale. Scegliere la borsa da abbinare all’outfit significa però anche dover rinunciare, in qualche caso, alla comodità.

Se opti per un look fine, elegante e poco vistoso, evita le borse troppo grandi e scegli quelle più piccole. Le borse grandi o maxi-bags sono invece perfette per i look casual, ma anche per accompagnarti in ufficio.

Borse e scarpe: l’accostamento perfetto

Una delle regole d’oro della creatrice di outfit perfetti consiste nell’abbinare con attenzione la borsa alle scarpe. Non solo il colore, ma anche lo stile e il materiale dovrebbero essere scelti in modo da creare una sintonia visiva in grado di equilibrare e animare tutto l’outfit.

In alternativa, è possibile optare per un colore complementare a quello della borsa, così da realizzare un outfit d’effetto che non passerà di certo inosservato.