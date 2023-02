Come rimettersi in forma dopo le feste

Le festività possono essere un periodo di indulgenze e abbuffate, a cui in genere fa seguito il desiderio di rimettersi in forma. Con l’arrivo del nuovo anno, molte persone decidono di fare buoni propositi per migliorare la propria vita e uno dei più comuni è proprio questo.

La chiave per raggiungere i propri obiettivi è la pianificazione e la costanza. È quindi importante stabilire un percorso fatto di buone abitudini e scelte sane, che può includere un programma di allenamento, una vita meno sedentaria e scelte alimentari più equilibrate.

1. Stabilire un piano d’allenamento

Prima di iniziare un programma di allenamento, è importante stabilire un obiettivo realistico e specifico. Questo può includere perdere peso, aumentare la massa muscolare o migliorare la resistenza cardiovascolare. Dopodiché è importante pianificare gli allenamenti in anticipo, in modo da avere una routine regolare.

Un buon piano di allenamento dovrebbe prevedere una combinazione di esercizi cardiovascolari e di forza per evitare la noia e per stimolare diversi gruppi muscolari.

Gli esercizi cardiovascolari possono includere camminare, correre, nuotare o fare una lezione di fitness, mentre quelli di forza possono includere esercizi per gli addominali più efficaci per i propri obiettivi, squat, flessioni e sollevamenti con pesi liberi o macchine.

Ovviamente prima di iniziare gli esercizi è importante fare un breve riscaldamento per preparare i muscoli all’attività fisica e anche dopo è importante dedicare del tempo allo stretching per aiutare i muscoli a recuperare.

È bene tenere a mente che non bisogna pretendere troppo e subito. Al contrario, aumentare l’intensità gradualmente è necessario per evitare lesioni e migliorare i risultati.

2. Avere una vita meno sedentaria

Ci sono molte cose che si possono fare per avere una vita meno sedentaria e migliorare la salute generale.

Il lavoro d’ufficio può portare a stare seduti davanti al computer per molte ore al giorno, ma questo a lungo andare può essere dannoso. Fare una pausa ogni ora per alzarsi e muoversi, fare stretching o semplicemente camminare un po’ può aiutare a migliorare la circolazione e mantenere attivi i muscoli.

Camminare di più è importantissimo e non costa niente. È infatti un’attività accessibile a tutti, che si può inserire facilmente tra le attività quotidiane. Fare una passeggiata durante la pausa pranzo, andare a fare la spesa a piedi o camminare per andare al lavoro sono tutte ottime opzioni per aumentare il livello di attività fisica, come lo è anche la scelta di fare le scale invece di prendere l’ascensore o usare le scale mobili.

Anche il tempo libero con il partner, la famiglia e gli amici può essere un’ottima occasione per muoversi e divertirsi allo stesso tempo. Scegliere un’attività piacevole e condividerla con chi si ama aiuta a mantenere l’entusiasmo, che si tratti di ballare, giocare a calcio o fare gite ed escursioni a piedi o in bicicletta.

3. Prestare attenzione alle abitudini alimentari

Pianificare i pasti della settimana e fare la spesa in base a questi può aiutare a evitare di comprare cibi poco salutari o in eccesso.

È importante cercare di scegliere alimenti il più possibile naturali, come frutta, verdura, proteine magre, cereali integrali e latticini a basso contenuto di grassi, ed evitare i cibi elaborati, come quelli confezionati, trasformati o ricchi di zuccheri e grassi.

Anche la regolarità è molto importante, perciò meglio evitare di saltare i pasti e mangiare troppo in quelli successivi, in quanto questo può portare a un aumento di peso. Invece, è meglio mangiare piccole porzioni frequenti durante il giorno, assicurandosi che ogni pasto contenga una combinazione di carboidrati, proteine e grassi per mantenere un livello di energia costante e migliorare la sazietà.

Infine, bere molta acqua durante il giorno può aiutare a mantenere idratati, aumentare la sensazione di sazietà e supportare la digestione.