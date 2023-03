Come ridurre lo stress in modo naturale

La vita di tutti i giorni costringe spesso a sostenere ritmi serrati a causa dei tanti impegni da dover conciliare, fra lavoro, gestione della casa e famiglia. Inoltre, la stagione invernale mette a dura prova il sistema immunitario, affaticando ulteriormente l’organismo. L’eccesso di stanchezza e di stress va ad accumularsi, rendendo sempre più difficile ricaricarsi di energie positive. Come riuscire a ridurre lo stress in maniera efficace e naturale?

Curare l’alimentazione

Si parla tanto di cibo e di chef stellati, ma in molti casi si finisce a mangiare un panino di corsa o addirittura a saltare i pasti. Nulla di più sbagliato! Per dare al nostro corpo la giusta dose di energia è essenziale adottare un’alimentazione varia ed equilibrata, che includa il corretto apporto di tutte le principali sostanze nutritive, limitando, invece, il consumo di zuccheri, caffè e alcol. In caso di particolari necessità, è anche possibile fare uso di integratori specifici di vitamine B, potassio e magnesio, che contribuiscono ad alleviare la sensazione di fatica.

Fare movimento

Non ci si riferisce a estenuanti sessioni di palestra, ma a semplici passeggiate all’aria aperta, utili a scaricare nervosismo e preoccupazioni. È sufficiente camminare per almeno 15/20 minuti al giorno e, quando possibile, esporsi alla luce del sole, anche a quella flebile invernale, che ha un effetto benefico sull’umore.

Provare l’olio CBD

Un altro aiuto può arrivare dall’olio di canapa CBD biologico, dal forte potere rilassante. I prodotti che si trovano su https://mamakana.it/collections/olio-cbd rispettano in pieno la normativa europea, quindi con contenuto di THC inferiore allo 0,2%, e sono realizzati grazie a una tecnica di estrazione che preserva tutta la gamma di cannabinoidi contenuti naturalmente nella pianta. L’olio CBD di Mama Kana è molto semplice da consumare: se ne può mettere qualche goccia direttamente sotto la lingua oppure servirsene come ingrediente di sfiziose ricette, come torte o biscotti. Fra i benefici riconosciuti, l’olio CBD favorisce il relax e migliora la qualità del sonno, un elemento fondamentale per permettere al proprio organismo di riprendersi dalle fatiche quotidiane.

Bere infusi e tisane

Rimedio classico ma non per questo meno valido contro stress e stato d’animo agitato: una bella tisana calda. Nelle fredde serate invernali, è buona abitudine prendersi un po’ di tempo per sé e prepararsi un infuso o una tisana, servendosi di erbe dalle note capacità rilassanti come camomilla, tiglio o biancospino. Un’altra opzione è rappresentata dall’infuso di fiori CBD, prodotto da Mama Kana in modo del tutto naturale e dal gusto unico e gradevole. L’ideale per concedersi un prezioso momento di relax.

Affidarsi a prodotti naturali e frutto di un’attenta lavorazione, che esclude il ricorso a solventi potenzialmente dannosi per la salute, permette di trarre il massimo dei benefici e di contrastare efficacemente l’affaticamento e il nervosismo che caratterizzano le giornate di molte persone. Un supporto utile, che va inserito all’interno di un cambiamento generale nell’approccio alla vita, attribuendo maggiore importanza al proprio benessere psicofisico e al tempo e alle attenzioni da dedicare a se stessi.