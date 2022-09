Come fare i capelli mossi con la piastra?

La piastra per capelli è uno strumento che consente meraviglie, e che permette a tutte le donne di ottenere dei capelli mossi e di lunga durata. Si tratta di un’opportunità unica, che può essere sfruttata sia dalle donne con capelli lunghi, sia da chi ha capelli di media lunghezza. Inoltre, non si tratta di una procedura affatto complicata, soprattutto se si userà una piastra di qualità. Vediamo di approfondire questo argomento.

Come faccio a fare i capelli mossi con la piastra?

Ci sono pochi e semplici step da seguire, per capire come fare i capelli mossi con una piastra di qualità.

Per prima cosa, si inizia lavando i capelli e applicando un protettore termico.

In seguito occorrerà dividere in sezioni i capelli.

A questo punto si posiziona la piastra alla radice di una sezione di capelli, per arricciarli, allontanandosi via via dal viso.

La piastra deve essere tenuta in posizione per qualche secondo.

Il procedimento dovrà essere ripetuto su tutte le sezioni dei capelli.

Una volta completata ogni sezione, bisogna passare le dita tra i capelli per creare delle onde morbide.

Infine, si termina il tutto con una leggera spruzzata di lacca.

Come si fanno le onde morbide?

I passaggi da seguire sono molto simili a quelli visti in precedenza. In questo caso, però, è necessario partire non dalla radice ma dal centro di ogni sezione. Inoltre, sarà necessario realizzare onde più ampie, quindi la piastra per capelli dovrà essere allontanata dal viso in modo più accentuato.

Che piastra usare per le onde?

Non tutte le piastre sono adatte per la creazione delle onde. Infatti, è necessario utilizzare una piastra di qualità, in ceramica e con la possibilità di regolare la temperatura. Questo consentirà di avere un maggiore controllo sull’intero processo, evitando al tempo stesso di danneggiare i capelli.

Quale piastra usare per fare i boccoli?

Gli step sono gli stessi della realizzazione delle onde. L’unica differenza è che, in tale circostanza, bisogna realizzare dei piccoli ricci. Per questo motivo, è consigliabile utilizzare una piastra più piccola, come ad esempio un mini arricciacapelli, e anche in questo caso è meglio usare un prodotto con le piastre rivestite in ceramica.

Come mantenere i capelli mossi durante la notte?

Se si desidera che le onde durino più a lungo, “sopravvivendo” al riposo notturno, è il caso di utilizzare una mousse per capelli ricci, che aiuterà a fissare l’acconciatura. Un altro consiglio molto utile è il seguente: dormire con un cuscino con una federa di raso, in modo che i capelli non si aggroviglino durante la notte. Il raso, infatti, è un tessuto molto più delicato del cotone e aiuta a mantenere i capelli idratati e sani.

Acconciature per capelli mossi: quali sono i trend?

Per un look naturale e facile da realizzare, è possibile optare per l’acconciatura capelli mossi “beach waves”, che si ottiene semplicemente passando le dita tra i capelli, dopo aver trattato i capelli come visto poco sopra. Altre opzioni particolarmente consigliate sono il “messy bun” (ottimo per i tagli medi), le trecce e le code.