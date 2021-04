Christian De Sica mette in vendita la sua amata villa a Capri. L’attore comico e la moglie hanno infatti deciso di abbandonare la loro proprietà che posseggono dal 1996. Ma quindi chi segue la vendita e quanto costa la villa di Christian De Sica?

La super villa di Christian De Sica fa parte di una porzione della della dimora storica I Quattro venti, una di quelle che hanno contribuito al mito di Capri, progettata e fatta costruire dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903, alle pendici del monte Solaro.

La storia della villa di De Sica

La storia della villa che attualmente possiede De Sica nasce nello studio dell’artista Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903. In pieno stile caprese la dimora in principio era lo studio di Vedder ma poi fu venduta al conte Earl Brewster. Successivamente infatti la villa I Quattro Venti fu luogo di lungo soggiorno per lo scrittore D.H. Lawrence. E’ infatti proprio nella casa che ora è di De Sica che lo scrittore lavora alla stesura del suo celeberrimo libro: L’amante di Lady Chatterley.

A fine anni trenta la proprietà passa da un proprietario all’atro arrivano nelle mani di Joseph Beuys. La casa diventò un punto di incontro per gli artisti dell’epoca. Christina De Sica ha infatti raccontato: «La prima volta che vidi Capri fu quando avevo nove anni vi andai con mia madre per trovare mio padre Vittorio De Sica sul set del film La baia di Napoli in cui recitava con Sophia Loren e Clark Gable». Da allora l‘Isola di Capri è stata la protagonista di gran parte della vita privata

del celebre attore.

Quanto costa la villa di Christian De Sica?

La villa gode di una vista su Capri, sulla Baia di Napoli e sul golfo di Salerno. Circondata da un giardino con alberi di agrumi e olivi è raggiungibile facilmente dal porto e, in dieci minuti a piedi, dalla famosa Piazzetta di Capri. Completamente ristrutturata, la villa si sviluppa complessivamente su 250 metri quadrati di interni, suddivisi su due piani, con due terrazzi con vista mare. La vendita è gestita in esclusiva dall’agenzia immobiliare Lionard Luxury Real Estate. Il prezzo di vendita non e’ ancora stato definito e la trattativa e’ riservata.