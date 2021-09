Chiara Ferragni torna in pista, anzi in passerella! La famosissima imprenditrice digitale partecipa in gran stile alle maggiori sfilate di alta moda ora, in occasione della Milano Fashion Week. Andiamo a vedere a quali ha preso parte per ora.

Chiara Ferragni Milano Fashion Week

Il primo evento della Milano Fashion Week a cui Chiara ha preso parte è stato un “family affair”. Infatti, la sorella Valentina, ha festeggiato il suo primo anno di Valentina Ferragni Collection. Il brand della sorellina si concentra su gioielli di fascia medio alta. Un gran successo in realtà per Valentina che, creando questi orecchini a forma di V, ha prodotto il suo primo vero statement piece. L’evento si è tenuto in una terrazza con vista Duomo a Milano il 21 Settembre. Per ora è stato uno dei party più glam della Fashion Week e ovviamente Chiara Ferragni non poteva mancare.

Il giorno successivo l’influencer partecipa alla sfilata di Fendi, in compagnia della sua migliore amica Veronica Ferraro. Chiara per l’occasione ha indossato un abitino in jersey marrone, orecchini targati Fendi in oro, stivali pitonati e pochette di velluto blu scuro. Per i capelli ha deciso un raccolto che non porta spesso ma le dona davvero tanto.

Chiara x Boss, Tod’s e Prada

Altro giorno altra sfilata. Chiara questa volta accompagnata da Fedez partecipa alla fantasmagorica filata di Boss che, si è tenuta in un campo da baseball. Lo show è stata davvero elettrizzante grazie alla partecipazione di top model di fama mondiale, cheerleader e addirittura i tipici venditori di popcorn americani. Chiara Ferragni per questo catwalk ha deciso di indossare giacca oversize da baseball, minigonna in pelle bianca e un min top in cotone. Tutto ovviamente firmato Boss.

Sempre lo stesso giorno l’imprenditrice digitale viene invitata alla sfilata di Etro. Lo stile è completamente differente e infatti cambia look da un momento all’altro in modo magistrale. Per lo spettacolo della casa di moda italiana Chiara Ferragni indossa jeans chiari a zampa, una soffice blusa bianca e un gilet ricamato fuori e con interni in pelo. Stivali alla texana e borsa Etro competano il look. Questa Mattina invece per Chiara la giornata inizia con la sfilata di Tod’s e a seguire l’invito immancabile per l’evento di Prada. L’influencer sfoggia un trucco davvero speciale creato da Manuele Mameli abbinato ad un completo dell’ultima collezione di Miuccia composta da un lupetto a fantasia blue e gialla e una minigonna.