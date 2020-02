Molly Goddard è una giovane designer londinese, 31 anni. Ha fatto del tessuto tulle, la sua firma e marchio distintivo avvolgendo le sue muse e modelle con strati su strati di tessuto. Le sue creazioni potrebbe sembrare eccessive, invece risultano credibili e punk. Non a caso i suoi abiti sono stati portati da molte Star, prima tra tutte Rihanna. Man mano che il suo marchio è cresciuto negli anni, ora è distribuito in tutto il mondo, a Dover Street Market, Net-a-Porter, Nordstrom e altri, Molly Goddard è rimasta strettamente legata alla sua piccola squadra di collaboratori di famiglia e amici.

Molly Goddard presenta la collezione alla London Fashion Week

Il 15 febbraio, durante la London Fashion Week, Molly Goddard ha presentato la nuova collezione Fall/Winter 2020/21. Al posto di un comunicato stampa, Molly Goddard ha pubblicato una foto ricordo di street-style per spiegare la sua nuova collezione. Pubblicata per la prima volta su una rivista di culto giapponese, nel 1992. L’immagine mostra papà e figlia, la classica coppia che ti aspetteresti di trovare in Portobello Road: lui in jeans consumato e un cappello da fornaio, la bambina vestita con una minuscola gonna arricciata sopra i jeans e un maglione lavorato a maglia. La bambina è Molly. “Ricordo quei tempi in cui ero cresciuto a Notting Hill con tanta passione, e che desideravo davvero vestirmi per il mercato e per tutti i personaggi che vivevano lì.”

I richiami alla sua infanzia

Si percepisce subito l’influenza della suo infanzia nella nuova collezione: abiti in taffettà blu a strati su un cardigan rosa salmone, vestiti in stile tutù indossati sopra i pantaloni a scacchi. Un chiaro ricordo dell’energia sfrenata di giovane bambina tramutata in splendida collezione. Goddard ha presentato outfit maschili per la prima volta in questa stagione. Spiega in una intervista che è per volere del suo ragazzo Tom Shickle: «Si lamenta sempre che non ha niente da indossare, quindi ho fatto un completo». Abiti sartoriali a scacchi in stile retrò, qualcosa avrebbe potuto indossare Jarvis Cocker nei suoi anni d’oro degli anni ’90.

Durante una intervista le chiedono che significato hanno per lei gli abiti che realizza.

Molly Goddard Risponde: «Alcuni abiti sono pesanti, ma penso che tutto sia abbastanza comodo perché tutto è oversized ed elasticizzato. Occupano spazio. Le persone sono sempre sorprese di sentirsi a proprio agio e libere con i miei abiti addosso, piuttosto che pensare “sto indossando un enorme palla a sbuffo”. Potresti indossare una maglietta sotto e nessuno lo saprebbe. Questo è quello che mi piace, non ti cambiano. Ti completano.»