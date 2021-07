Gianmarco Tamberi, chi è l’atleta con la barba a metà: età, fidanzata, carriera

Gianmarco Tamberi è nato a Civitanova Marche (Macerata) il 1° giugno 1992, il suo segno zodiacale è quello dei Gemelli. Soprannominato Gimbo, ha vissuto infanzia e adolescenza ad Offagna. Ai tempi la sua passione era l’atletica, così come per papà Marco Tamberi. Lui infatti è è stato uno dei migliori specialisti azzurri nel salto in alto e, a quanto pare, ha trasmesso suo talento al figlio.

Gianmarco Tamberi, chi è l’atleta con la barba a metà: età, vita privata, carriera

Gianmarco Tamberi frequenta la facoltà di Economia. Mentre per quanto riguarda la carriera ha collezionato parecchie vittorie, tra cui l’oro ai Mondiali di Portland 2016 e agli Europei di Amsterdam 2016. Quello che ci chiediamo è: qual è il segreto del suo successo? Il suo look è davvero particolare, Gimbo rasa solo una metà del suo viso. Il suo è un gesto scaramantico attuato per ogni finale che deve affrontare.

Anche quest’anno Tamberi porta avanti la tradizione e si presenta con la barba a metà: da qui il suo soprannome ‘Halfshave’. La sua fidanzata si chiama Chiara Bontempi, i due stanno insieme da moltissimi anni. Gianmarco vive ormai da tempo ad Ancona, vicino al campo in cui si allena. Nel 2020 ha iniziato un convivere con la sua fidanzata, ma del matrimonio se ne parlerà in futuro.

Chiara Bontempi (@bontempichiara) è del 1995, fidanzata di Gianmarco Tamberi, ha gareggiato anche lei nel salto in alto. Stando alla pagina ufficiale della Fidal, Chiara ha ottenuto alcuni risultati nei 60 piani e nel salto in alto. Questi però nell’anno 2011. Si presume quindi che i due si siano conosciuti proprio sulle piste di atletica. Su Instagram è molto attiva, e posta sovente da luoghi bellissimi, spesso anche insieme alla sua dolce metà.