Case a un euro. Un’iniziativa senza precedenti a Sambuca di Sicilia. Il progetto “case a 1 euro“, che già aveva riscosso un discreto successo in altre località, anche a Sambuca di Sicilia ha registrato un buon riscontro e risultato. Tanto che anche l’attrice Lorraine Bracco, nota per aver recitato in “Quei bravi ragazzi” e ne “I Soprano”, ha deciso di fare il suo investimento nel piccolo borgo della valle del Belice.

Case a un euro. L’iniziativa a Sambuca di Sicilia. La località mostra le sue bellezze

Case a un euro. Dopo avere festeggiato ad agosto il titolo di “Borgo piu’ bello d’Italia” Sambuca di Sicilia si avvia a valorizzare le sue bellezze senza tempo. Il borgo ha registrato l’anno scorso un boom turistico senza precedenti. Non solo: una serie di iniziative promosse dall’amministrazione comunale denominate “Settembre nel Borgo” che spaziano dalla degustazione di prodotti tipici del territorio alla buona musica. Prestigiosa e riconosciuta la Sagra della Minna di virgini, il dolce tipico di Sambuca. Di recente, inoltre, è stato inserito dal ministero delle Politiche Agricole nell’elenco nazionale dei Prodotti agroalimentari tradizionali.

Il via anche ad una miniserie televisiva

L’interesse dell’attrice americana per l’iniziativa “case a 1 euro” proposta da Sambuca di Sicilia si è trasformata anche in una miniserie televisiva che negli Stati Uniti ha riscosso un considerevole successo. In Italia è stata trasmessa lo scorso 20 marzo su HGTV canale 56 e ora è in streaming su discovery+. Dopo l’acquisto dell’immobile a 1 euro e dopo gli interventi di ristrutturazione, condizione necessaria per poter aderire all’iniziativa, Lorraine Bracco è ora proprietaria di una casa di 160 metri quadri nella sua amata Sicilia. L’abitazione è in calce bianca e mattoni a vista, con due camere da letto, due balconi e un piccolo giardino. Non male!