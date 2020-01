Carolina Stramare è la vincitrice di Miss Italia 2019, ha avuto la meglio su tutte le altre pretendenti alla corona di reginetta del famoso e longevo concorso nazionale di bellezza femminile. Oggi la più bella d’Italia compie 21 anni, ha già conquistato il cuore di tutti e in particolare di un ex tronista.

Carriera

Carolina Stramare ha 21 anni ed è nata a Genova, ma vive a Vigevano, è arrivata a Jesolo grazie alla fascia di Miss Lombardia. Alta 1,79 cm., occhi verdi e capelli castani, è diplomata al liceo linguistico, frequenta un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Lavora come modella per Philipp Plein, Colmar e Tezeniz e pratica equitazione a livello agonistico. È una ragazza tutto fare, diventata famosa grazie al titolo di più bella d’Italia nel 2019 e per i suoi numerosi flirt con persone del mondo dello spettacolo.

Vita privata

Carolina Stramare è sempre stata una ragazza molto riservata e non ama rendere pubblica la sua vita privata. Tuttavia, grazie al suo profilo Instagram e alle notizie che hanno cominciato a circolare dopo la vittoria a Miss Italia 2019 abbiamo scoperto qualcosa in più su di lei. La reginetta di bellezza era impegnata con Alessio Falsone giovane ex calciatore e oggi imprenditore milanese. Tempo fa alcuni rumors la vedevano insieme ad un cantante famosissimo e molto amato dal pubblico italiano e internazionale: Eros Ramazzotti. Attualmente la reginetta però, sarebbe impegnata con un ex tronista di Uomini e Donne, Mattia Marciano.