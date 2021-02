Capelli uomo 2021: capelli corti trend di stagione. Intramontabili!

Quando si tratta di capelli, gli uomini generalmente richiedono meno cure rispetto alle donne. Tra i capelli uomo 2021 lo chignon sta lentamente diventando meno popolare e i capelli più corti stanno tornando di nuovo. Ciò non significa che non possano optare per uno stile che si adatti alle loro caratteristiche, stile di vita o personalità.

Optare per un taglio di capelli corto è spesso più per comodità e i capelli uomo 2021 cascano a pennello. La maggior parte degli uomini semplicemente non ha la pazienza di impiegare molti prodotti per capelli, e il tempo necessario per acconciature complicate. In generale, gli uomini hanno un numero considerevolmente inferiore di prodotti di bellezza rispetto alle donne, ma i must have sono un buon shampoo e balsamo, cera, gel per capelli e forse alcune capsule per la crescita dei capelli se desiderano capelli più spessi. Tieni presente la quantità di tempo che sei disposto a dedicare ogni giorno allo styling.

Se devi alzarti molto presto la mattina e precipitarti fuori dalla porta, probabilmente non hai venti minuti a disposizione nel caso in cui i tuoi capelli decidano di essere difficili quel particolare giorno. Alcuni tagli richiedono di mantenere appuntamenti regolari dal barbiere. Se non sei disciplinato al riguardo, opta per una facile manutenzione. Soprattutto in questi tempi incerti, quando i barbieri potrebbero non essere disponibili a causa degli attuali lockdown. Hai un lavoro che richiede di avere un certo stile strutturato e pulito, o sei un libero professionista che ama giocare con diversi look più disordinati?

I tuoi capelli sono sottili o sei uno di quei fortunati che sono stati benedetti con ciocche più spesse? Ciò avrà sicuramente un impatto sul tipo di look che stai cercando, quindi cerca di essere realistico. Segui ciò che funziona per te. Ad esempio, i tagli più corti mascherano diradamento o capelli fini e danno loro l’impressione di più volume. D’altra parte, quando hai già i capelli folti e non hai bisogno di aiuto con volume extra, puoi scegliere i lati più corti e la schiena, più lunghi sul taglio superiore per evidenziare la tua criniera.