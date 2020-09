Dai toni super glamour, la nuance di capelli biondo perla è la tinta che farà impazzire tutte le ragazze con un un sottotono già propendente al blondie. Così come il nome stesso fa trasparire, è glam e fresco, odora di tendenza colori capelli Autunno 2020. Un trend che si ispira alle mille sfaccettature delle perle, must di eleganza e di estro. Il range di nuance ricopre un corollario di colori che va dal biondo platino con riflessi rosa al biondo tendente al cenere, non mettendo in ombra il biondo perlato che si inoltra verso il grigio.

Capelli autunno/2020. Biondo perla must have indiscusso

Nel 2018 Sasha Luss metteva in mostra la sua lucente chioma biondo platino dalle nuance fredde non cosciente che un paio di anni dopo sarebbe diventato il must del momento. Non è solo un vento passeggero che ha accarezzato l’estate 2020, ma si estenderà almeno a tutto l’autunno. Nordic white, o bianco perla che dir si voglia è la garanzia dei trend, non si discute.

Un elegantissimo biondo platino che si mixa con le sfumature dell’argento per un risultato che è pura luce e freschezza. Il monito è solo uno: affidarsi alla maestria di un bravo hairstylist, farseli da soli a casa è proprio un passo da non fare. Una meraviglia dei capelli bianco perla è che si può abbinare a qualsiasi tipo di carnagione, soprattutto declinandolo con vari colori di sottofondo. Che sia rosa, azzurro oppure grigio, ognuno di essi potrebbe essere una buona idea.

Basti pensare alle perle e alle loro declinazioni, una rotondità ricca di alternative. In questa maniera il nordic white si colora di nuance delle più diverse, che spaziano dal rosa madreperla al grigio silver. L’hashtag #pearlbonde è in tendenza già da un po’. Una novità che oltre ai tipi di carnagione si addice a numerosi tagli di capelli, corti o lunghi non importa, spettinati oppure squadrati non è importante.

