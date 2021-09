Andiamo a vedere quali saranno i tagli di capelli più trendy del 2021. Storicamente, l’autunno è sempre stato un periodo di rinnovamento. Quell’energia del ritorno a scuola non cambierà, nemmeno dopo l’adolescenza. Questo autunno invece? Andiamo a vedere cosa sarà trendy.

Il taglio perfetto per capelli mossi del 2021?

«I tagli mossi sono diventati molto di tendenza per tutta l’estate e continueranno per tutto l’autunno e l’inverno 2021», prevede Callum Standen-May, stilista creativo di Bond Shoreditch. «Questi tagli sono ottimi per coloro che desiderano qualcosa di un po’ meno impegnativo, in cui puoi semplicemente aggiungere uno spray texturizzante al tuo taglio per migliorare il tuo look e renderlo favoloso in pochissimo tempo», aggiunge. Per quanto riguarda ciocche più lisce e ricci più sciolti, lunghi strati mossi con elementi che incorniciano il viso sono il taglio perfetto per lasciare i capelli morbidi e con volume extra per «sollevamento e grinta”, spiega Adam Reed, parrucchiere di spicco e ambasciatore editoriale di L’Oreal Professionnel.

La frangia anni 70′: must have per l’autunno 2021

Come l’ha definita Collier, hairstylist delle celebrità ed educatore del marchio per Jerome Russell, la «frangia a tendina» è la frangia da ragazza cool da conoscere. «La frangia deve essere ondulata, ampia e lunga, cresciuta con un centro interno più corto. L’onda e la spazzata senza fronzoli degli anni ’70 saranno molto popolari», dice. Detto questo, le frange in generale sono sempre un successo per l’autunno. Che si tratti di una frangia smussata e increspata o di una frangia morbida ispirata agli anni ’70, stiamo davvero assistendo a un revival delle frange. Combinare la frangia anni ’70 sul davanti con un capello lungo ovunque è super chic e fornisce un cambiamento sicuro ai capelli lunghi senza doverli tagliare tutti.

Capelli 2021: Taglio Mullet

Il “taglio del lupo” è semplice e dallo spirito libero, e stiamo davvero vedendo le persone abbracciare questa versione moderna dello shag. La chiave è tagliare gli strati increspati con la lunghezza mantenuta su tutta la schiena. «Sento decisamente che il taglio del lupo è qualcosa che vedremo sempre di più. È molto anni ’70 incontra il 2021» afferma l’hair artist, Chris Weber. È coraggioso, ma è uno da considerare se sei dell’umore giusto per un taglio ribelle.

Il Bob

I bob non sono solo per l’autunno, siamo dipendenti tutto l’anno, ma per l’autunno è perfetto! Sembra controproducente fare un taglio corto per una stagione che sta diventando più fredda, ma per l’autunno, un taglio che spazza il tuo collo alto è super chic. Crop bob con varie lunghezze sopra la lunghezza delle spalle saranno grandi alleati delle donne nei prossimi mesi. Soprattutto le versioni più brevi con una sensazione più rubacuori degli anni ’90.