Filippo Neviani alias Nek, è nato a Sassuolo il 6 gennaio 1972, il cantautore italiano che ci ha fatto sognare con l’iconica “Laura non c’è”, oggi compie 48 anni. Non possiamo che augurali buon compleanno e ripercorrere insieme le tappe più belle della sua carriera.

Musica

Fin da piccolo si avvicina al mondo della musica iniziando a suonare la chitarra e la batteria, ma l’anno di svolta per Nek arriva nel nel 1992, quando decide di dare lo stesso nome al suo album d’esordio, che viene anticipato dal singolo Amami. Nel 1993 arriva terzo al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano “In te”, che sarà anche il titolo del suo secondo album. Solo un anno dopo arriva Calore umano, terzo album. Nel 1995 firma un contratto con l’etichetta discografica Warner Music e con essa pubblica il suo quarto disco, un album autobiografico intitolato Lei, gli amici e tutto il resto che contiene la celebre “Laura non c’è”.

Bellezza

Nek o Filippo Neviani, è uno dei più importanti cantanti italiani ma anche uno dei sex symbol della nostra nazione. Non solo ha conquistato le classifiche della musica italiana, ma anche il cuore di migliaia di donne. Occhi ghiaccio, barba incolta e capelli molto rock, hanno reso il cantante così famoso, da essersi aggiudicato anche il titolo di uno degli uomini più belli de’Italia. Insomma, anche adesso Nek, non perde questo primato, facendo ancora innumerevoli stragi di cuore.

Cuore

Nek è bello, talentuoso ma anche tenero e premuroso con la sua famiglia, su Vanity Fair l’11 Aprile 2013, il cantante ha raccontato che: ha scritto ben 54 canzoni per la figlia Beatrice, avuta dalla moglie Patrizia Vacondio. Dato il numero enorme di brani non ha potuto inserirli tutti nei suoi album, tuttavia ha sottolineato che la più grande soddisfazione per lui è stata diventare papà.