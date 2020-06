Bradley Cooper e Irina Shayk si sono separati l’anno scorso dopo quattro anni insieme.

Cooper, 44 anni, e Shayk, 33 anni, hanno ufficialmente deciso di porre fine alla loro relazione lo scorso anno e dea allora hanno mantenuto i rapporti su un piano civile e amichevole per condividere al meglio la custodia di loro figlia Lea De Seine, nata nel marzo 2017. (Continua dopo le foto)

La figlia Lea somiglia a un angelo

Durante la loro relazione la coppia ha mantenuto il rapporto riservato e privato, preservandolo dall’invadenza dei riflettori. «Ho un sacco di amici che condividono un sacco della loro vita personale su Instagram o sui social media, pubblicamente. La ammiro e penso che sia grande – ma penso che sia tutta una scelta personale» ha detto Irina tempo fa. «Siccome il mio lavoro richiede che io sia là fuori, ho deciso che la mia vita privata sarà tranquilla. Ecco perché si chiama personale, perché è qualcosa per te e la tua famiglia, e mi sento felice con questa scelta.» (Continua dopo le foto)

«Nostra figlia, lei è incredibile. E spesso rivedo mio padre in lei» ha affermato Cooper. «Non posso credere di star ammettendo questo, ma ho avuto un momento in cui… ero nella stanza con lei… stavo per esclamare “Papà?”». Ha continuato. «Ci sono alcuni momenti in cui lei sembra proprio come mio padre. Forse guardo troppi film», Il padre di Cooper, Charles, è morto nel 2011 dopo aver combattuto contro il cancro ai polmoni. Bradley Cooper ha avuto una grande annata nel 2018, con l’uscita del suo film di successo A Star Is Born, nominato per otto Academy Awards. Dopo la fine della stagione dei premi, Cooper ha fatto in modo di rallentare e concentrarsi sulla sua famiglia, ma pare non sia bastato a tenere insieme i cocci. (Continua dopo le foto)

La figlia Lea ha trascorso la prima parte del lockdown insieme alla mamma, Irina Shayk, e negli ultimi giorni è stata in compagnia di papà Bradley, a Manhattan. In settimana, infatti, la supermodella Irina è stata tutto il pomeriggio a casa dell’ex marito: «Una visita durata oltre quattro ore», ha spifferato il Daily Mail. «I due hanno pure mangiato qualcosa insieme».