Borse da donna: i migliori abbinamenti

L’accessorio più amato dalle donne è senza dubbio la borsa: versatile ed elegante, è un must su qualsiasi look da quello classico al più raffinato. Le borse eleganti donna , possono essere abbinate a qualsiasi look per dare un tocco chic ad un stile sporty o classico senza difficoltà.

Sono tantissimi i modelli tra cui è possibile scegliere, per non parlare di colori e fantasie. Ma quali sono gli abbinamenti migliori per non sbagliare? Le case di moda di lusso ma anche i brand meno blasonati, propongono una vasta gamma di borse per soddisfare le esigenze di tutte le donne, con dettagli, design e grandezze diverse in base al proprio stile e alla moda.

Attraverso la borsa si può esprimere la propria personalità ma anche adeguarsi alla moda, molto più semplicemente, alcune donne scelgono la borsa in base alla sua versatilità e capienza. In base al tipo di outfit è possibile abbinare la borsa per avere sempre il look giusto e super elegante.

L’abbinamento per il giorno

Per essere sempre alla moda di giorno, sia in ufficio che mentre si fa la spesa, i modelli più amati sono le shopper e i bauletti. Si tratta di borse dal design semplice e pulito, con linee chiare che si riescono ad abbinare ad ogni stile.

Il bauletto solitamente ha una forma rettangolare, come la shopper, ma risulta meno capiente rispetto a quest’ultima. Si tratta però del modello più adatto a chi ha un fisico molto magro, riesce infatti, grazie al suo design, ad esaltarne le forme.

La shopper è una borsa adatta ad ogni look, riesce a rendere elegante persino un look composto da una tuta sportiva. Grazie ai dettagli metallici presenti sui cinturini è un vero e proprio must have per chi lavora. Consente infatti di avere sempre con sé tutto il necessario per scrivere, prendere appunti, ma anche per rifarsi il trucco.

Versatile e adatta anche alle studentesse, preferire colori neutri come quelli della terra oppure il classico nero o blu consente di avere la borsa da giorno adatta ad ogni stagione.

Borse dal design anni Ottanta

Uno dei trend presenti sulle passerelle dell’ultimo periodo conferma il ritorno dello stile anni Ottanta. Tra le borse più eleganti e più richieste c’è il secchiello. Capiente, alla moda e presente sul mercato in diverse grandezze, si può portare con i manici corti o in alternativa a tracolla.

Si tratta del modello da preferire se si ha una personalità eccentrica, perfetto per chi desidera un look che non passa inosservato ed una borsa unica nel suo genere.

La scelta più elegante è quella del secchiello bicolor, un modello semplice e facile da abbinare con qualsiasi look: l’idea in più da indossare in ufficio. Come il secchiello, nell’ultimo periodo si è assistito al ritorno dello zainetto.

Anche i brand di lusso hanno realizzato il proprio modello di punta grazie alla grande diffusione di questo accessorio. In pelle, di stoffa ma anche in canvas, lo zainetto si può portare all’università o in ufficio, avendo spazio non solo per agende e quaderni ma anche per computer e tanto altro.

Praticità ed eleganza sono i dettagli più importante di questo accessorio.

Le borse da sera

Per un look super elegante, la scelta ricade tra cluch e minaudere, si tratta dei due modelli di borse a mano più chic che si possano trovare. Tessuti e design di questi accessori consentono di abbinarli al meglio al proprio outfit. Si tratta di borsette che non presentano manici e in genere si portano proprio in mano.

Tra i modelli di cluch più eleganti ci sono quelli in velluto, perfetti per l’inverno e in seta, più adatti all’estate. La chiusura con pietre o cristalli regala al gioiello un dettaglio prezioso. Per quanto riguarda invece le minaudere, queste sono delle vere e proprie opere d’arte da sfoggiare come protagoniste di ogni look, anche quello più semplice.

Possono essere caratterizzate da una cascata di brillanti o piume oppure avere un design insolito come quello di un uccello tempestato di cristalli o un più eccentrico gelato.

Gli abbinamenti migliori

Non basta avere una bella borsa per valorizzare il look, quest’ultima deve essere abbinata alla personalità di chi a indossa e al’ambiente o all’evento per cui si indossa.

Dunque, le borse più grandi sono perfette per il giorno o per l’ufficio, mentre per le occasioni più eleganti è preferibile indossare una mini-bag.

Per quanto riguarda invece gli abbinamenti ever-green con cui non si sbaglia mai, ci sono modelli senza tempo adatti ad ogni occasione. Si tratta degli accessori classici, dallo stile vintage, magari in pelle e con linee pulite e semplici, veri e propri must have da avere sempre nell’armadio.

Minaudere e clutch sono riservate alle occasioni speciali, magari di sera e da abbinare a look che possono essere valorizzati da questi accessori. Con le borse inoltre, è possibile giocare con i colori, regalando un tocco pop al proprio look senza perdere l’eleganza di un abito o di un tailleur classico.