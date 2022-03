Boateng si sposa! La notizia arriva come una bomba in questo mercoledì 16 marzo. Ecco infatti che Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada hanno deciso di andare all’altare. Ecco tutto quello che sappiamo sul loro futuro matrimonio.

Boateng e Valentina Fradegrada si sposano

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada hanno deciso di sposarsi e raccontano a Vanity Fair la proposta del prince e come stanno andando i preparativi. L’attaccante dell’Hertha Berliner ha progettato tutto nei minimi dettagli pensando alla proposta. Perché confessa alla giornalista di Vanity che le altre volte non era andata così bene. Le altre volte? Eh si c’è né sono state altre. Infatti Boateng chiede in sposa Valentina molte volte prima che lei dica effettivamente di si.

La proposta di Boateng

Quindi questa volta nessuno sbaglio e tutto preciso. Infatti lo scorso 6 dicembre il Prince ha prenotato un intero albergo, ha organizzato una serata che nemmeno l’ultimo dei romantici e, in ginocchio, le ha chiesto di essere il suo «wow per sempre». Riguardo a quel momento confessa: «La seconda volta l’ho organizzata come si deve. Complice l’assenza di Valentina, che stava traslocando da Como. In sei giorni ho chiamato il proprietario di un albergo, che è un amico, e abbiamo provveduto all’allestimento: dalle rose ai palloncini alle luci per la scritta “Marry Me”». La cinque volte campionessa italiana di arti marziali replica: «E io non ho sospettato di nulla. La sera fatidica mi ha chiesto se avevo voglia di mettermi carina e uscire a cena. Ha fatto la scena di chiamare il ristorante dell’hotel, pareva non ci fosse posto se non sul presto. A un certo punto gli ho chiesto di annullare, perché non mi sentivo bene».

Il matrimonio: l’11 giugno

Le nozze tra il Prince Boateng e Valentina Fradegrada avverranno il prossimo 11 giugno e per ora cercano di non spoilerare niente di importante. Infatti sembra che sarà una cerimonia davvero innovativa e maestosa. D’altronde cosa ci si può aspettare da il Principe. Ecco infatti che sempre a Vanity Fair i due confessano alla giornalista: «Vede questa goccia di sangue che Prince ha al centro del collo e io sulla mano? Ecco, è un assaggio di ciò che accadrà l’11 giugno. Suonerà un po’ creepy, però abbiamo chiesto a un designer di Los Angeles…».«Dirci “Ti amo” è troppo poco».