Baby Boomer colorato: i colori di tendenza per le nail art

Abbiamo imparato a conoscere il trend del baby boomer che ormai da qualche anno ha rimpiazzato la più tradizionale french; le unghie nude, delicate ed eleganti vengono scelte dalle future spose, da chi svolge lavori in cui è richiesto una certa “sobrietà”, ma anche da chi semplicemente vuole le mani in ordine e curate senza esagerare. Anche il baby boomer però è cambiato quest’anno, si è evoluto e trasformato e ne esiste anche una versione nuova, sorprendente e un must per chi ama stare al passo con le tendenze della moda. Il baby boomer non si fa più solamente con i toni del rosa naturale ma anche con colori vivaci e sgargianti, capaci di attirate tutti gli occhi sulle mani. Hai mai sentito parlare di “baby boomer colorato”? Questo è uno dei trend più in voga del momento, stanno impazzando sui social e sono tantissime le onicotecniche specializzate che stanno già condividendo su Instagram i propri lavori mostrando aspetti creativi. Vuoi sapere con quale forma realizzarlo e quali sono gli abbinamenti cromatici più glamour? Te li raccontiamo immediatamente!

Baby boomer colorato: quali sono le tonalità più in voga?

Partiamo con un classico che non passa di moda e sicuramente richiama quello che è il trend iniziale; il rosa glitterato. L’effetto sfumato parte come sempre dalla base, dove la tonalità è più intensa per poi arrivare ad un classico bianco latte in punta. Per dare un tocco in più si possono aggiungere dei glitter nella parte più scura dell’unghia.

Mixa un altro trend: quello rainbow. Hai visto su Instagram quante manicure sono realizzate con unghie di colori tutti diversi? Per le appassionate di moda che non hanno paura di osare, questo trend soprattutto nelle sfumature pastello è un vero must. Scegli 5 diverse tonalità, come ad esempio giallo, turchese, lilla, rosa e verde. Crea un effetto sfumato, poi scegliere in questo caso di partire da una base naturale per sfumare con tonalità più intensa verso la punta e ottenere il tuo effetto baby boomer arcobaleno.

Il colore dell’anno Pantone è stato deciso e chi ci vieta di provare a fare una manicure baby boomer proprio con questo colore? Il Viva Magenta nelle unghie baby boomer è un must: crea un effetto sfumato, magari su un’unghia con forma ballerina e gioca con il contrasto.

In vista dell’estate, il vero must è invece il baby boomer fluo: crea un effetto sfumato giocando con una base lattiginosa e la punta con un colore fluorescente. Tra le sfumature top dell’estate l’intramontabile fuxia, l’arancione shocking e il giallo fluo… il segreto è realizzare questa nail art quando si è già abbronzate!

Come scegliere la forma giusta?

Dopo aver visto quali sono i colori più in voga in vista dell’estate, vogliamo parlare anche di forma delle unghie. Chiaramente, come sempre, dipende moltissimo dalla struttura della mano ma vogliamo anche darti qualche consiglio pratico nel dettaglio: