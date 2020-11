Al Vilòn di Roma il premio Migliore Cocktail Bar d’Albergo nella guida del Gambero Rosso

L’hotel cinque stelle Vilòn di Roma e tutto il suo staff appare felice ed emozionato di ricevere il premio come Miglior Cocktail Bar d’Albergo nella Guida Bar d’Italia 2021 Gambero Rosso, soprattutto se si considera il periodo difficile in cui stiamo vivendo, quando proprio il tempo e lo spirito per vivere appieno un cocktail bar sono necessariamente sospesi.

Il Vilòn propone una formula spalmata sull’intero arco della giornata per rendere molto più rarefatte – in un certo senso quasi individuali – le occasioni di incontro, senza però non perdere del tutto le atmosfere, la musica e le vibrazioni che hanno fatto del Vilòn il “nostro posto” per molti.

Il giovane team del piccolo hotel 5 stelle lusso, situato in un’ala di Palazzo Borghese a Roma, vede Giorgia Tozzi alla Direzione, insieme allo Chef Gabriele Muro e a Samuele Florio, fresco di Premio per il Miglior Servizio di Sala in Hotel. In questi giorni assai complessi, al fine di rispettare al massimo le norme e le indicazioni alle quali attenersi, lo staff ha pensato a un’offerta articolata sull’intero arco della giornata, come spiega Giorgia Tozzi.

“Abbiamo messo a punto alcune novità per creare nuove occasioni, rigorosamente controllate nei numeri e nelle modalità, così da assaporare ancora il piacere di stare fuori in assoluta sicurezza, differenziando e aumentando i momenti della giornata affinché non ci sia mai affollamento, e anzi restando nella più assoluta riservatezza.

Per prima cosa abbiamo creato un ALL DAY EATING and STAYING, in modo tale che le persone possano scegliere il proprio orario su un arco di tempo il più ampio possibile e trovare sempre possibilità di ristoro ed accoglienza, sia nei nostri spazi interni, a tavoli e divani distanziati, sia nel giardino d’inverno, la corte esterna riscaldata con i funghi-stufe accanto ai tavoli.

E chissà che non sia anche uno spazio dove venire a passare qualche ora di lavoro, uno chic-workingriservato che rende il lavoro stesso meno pesante, con una piccola pausa pranzo che merita.

Speriamo che questa scelta, fatta sotto la spinta di una situazione straordinaria e difficile, possa dare un piccolo contributo per generare nel tempo nuovi stili di vita e contribuire a far vivere spazi come quelli degli hotel, luoghi di assoluta e rigorosa sicurezza, nell’intera giornata, magari dagli stessi locals”.

Ecco invece le novità del ristorante ADELAIDE al Vilòn, nel rispetto delle normative dell’ultimo DPCM. La colazione dalle 8 alle 11.30 verrà servita al tavolo con un’ampia scelta di dolci su vassoi singoli preparati per ogni tavolo (come fossero piccoli buffet su misura). Una tentazione anche la Carta delle proposte di cucina, con 13 diverse ricette a base di uova.

Dalle 12.00 alle 18.00 è invece sempre possibile fare un break al cocktail bar del Vilòn, Migliore Cocktail Bar d’Albergo per il Lazio nella Guida Bar d’Italia 2021 del Gambero Rosso. Un ambiente vibrante, elegante con informalità, pieno di colore e fascino. La formula “Prendi a morsi la vita” prevede un cocktail, alcolico o non, in abbinamento a tre finger, “the bites o morsi” dalla cucina di ADELAIDE, seduti all’interno o nel giardino riscaldato.

L’All Day Eating di Adelaide consiste invece, nello stesso orario, in un singolo piatto o nel menu degustazione, un light o un business lunch, con la particolarità che si potrà essere accolti a tavola a qualsiasi ora. Come stare in vacanza, quando l’orario non è un problema e la cucina è sempre aperta! Lo stesso vale per il pranzo della domenica, da gustare regalandosi una giornata in famiglia fuori casa.

Infine, il pacchetto STAYcation al Vilòn consiste in un soggiorno e cena per una pausa SAFE and GOURMET con la buonanotte, comprensivo di camera charming per due con free mini bar, colazione in camera oppure in sala o nel giardino d’inverno, cena per due da Adelaide (3 portate e piccola pasticceria, due calici di vino).

Adelaide e In Salotto Ristorante & Bar all’interno del VILÒN Luxury Hotel

Via dell’Arancio 69 – 00186 Roma

tel. 06/878187

www.hotelvilon.com