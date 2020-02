Adriana Volpe è nata a Trento il 31 maggio 1973, dopo essersi diplomata, si è trasferita a Roma e piano piano ha mosso i primi passi nel mondo del fashion system. Dal 1990 è diventata una top model a tutti gli effetti sfilando nelle passerelle delle capitali della moda più importanti.

Fashion

Adriana Volpe, nel 1990 inizia la professione di modella, sfilando nelle varie capitali della moda: Milano, Parigi, Zurigo, Tokyo. Nell’autunno del 1993 però, decide di tuffarsi nel mondo dello spettacolo. Adriana, fa il suo debutto televisivo venendo scelta dalla Rai come valletta per il programma del sabato sera di Rai 1 Scommettiamo che…?.

Televisione

“È possibile che se una donna raggiunge dei traguardi, debba esser scesa a compromessi per forza? O fa i nomi e cognomi o a questo punto sono esausta. Lavoro con lui da anni, entra in studio e neanche mi saluta. Le persone possono anche non piacersi, ma bisogna rispettarsi. Io voglio andare avanti, voglio continuare a lavorare serena.” Adriana Volpe

Successivamente, Adriana Volpe, nel 1996 passa a TMC 2 dove fino al 1999 conduce in fascia preserale il programma per ragazzi The Lion Trophy Show, rinominato nel 1997 Lion Network in seguito a modifiche nella struttura del programma. Nel 1999 torna in Rai per prender parte al programma del fine settimana Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2, che conduce assieme a diversi partner per dieci edizioni fino al 2009.

Ritocchi

Adriana Volpe adesso è ritornata in televisione debuttando al Gf Vip. Ma non possiamo fare a meno di notare quanto sia cambiata nel corso degli anni. Sappiamo che si è rifatta il naso e il seno. In linea generale, resta sempre una bellissima donna, ma non si può di certo ammettere che non sia ricorsa alla chirurgia estetica nel corso della sua lunga carriera nel mondo della moda e nel mondo dello spettacolo.

Gf Vip

Grazie alla sua attuale partecipazione al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si sta mostrando al 100% se stessa, anche in termini fisici. Possiamo notare in diverse dirette la conduttrice al naturale , senza trucco e in abbigliamento comodo.