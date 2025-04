Cosa prescrivono le tendenze per le borse primavera 2025 secondo i brand di lusso? Colori pastello vivaci, forme funzionali e moderne, dettagli bon ton e strutture geometriche, la moda per la stagione calda mixa stili diversi per ottenere creazioni sempre più particolari. Dalle borse in rafia alle maxi e micro bag, fino ai modelli con fantasie animalier, vediamo nel dettaglio quali sono i trend borse 2025 primavera da tenere d’occhio!

Borse urban chic funzionali

In tema di tendenze borse 2025 primavera, si fanno largo in diverse collezioni tracolle e borse a mano dalle forme funzionali, con tante tasche esterne oltre che interne per tenere organizzate tutte le nostre cose. La proposta di Michael Kors è in pelle rosa confetto, come fare a resistere? Scopri anche come prendersi cura di una borsa di lusso nel nostro approfondimento!

Borse a mezzaluna e arrotondate

Per quanto riguarda le forme, si ritagliano un posto importante le borse 2025 primavera arrotondate e a mezzaluna, con manici nella stessa forma che ne riecheggiano la struttura. Elisabetta Franchi le vuole in colori scuri e carichi, in pelle opaca, creazioni a metà strada tra elegante e casual chic fatte per farsi notare.

Il trionfo dei colori pastello

Un grande classico quando si parla di tendenze primaverili sono senza dubbio i colori pastello, come il rosa cipria e il rosa polvere che quest’anno più che mai dominano la scena fashion. Gucci sceglie questi toni super romantici per le sue borse a mano piccole e raffinate, perfette da abbinare ai look da cocktail e da sera.

Micro bag sempre più piccole

Giorgio Armani porta la filosofia del less is more alle sue estreme conseguenze, rilanciando la tendenza borse primavera 2025 dei modelli mini. Le micro bag si portano quest’anno in vita come dei marsupi o si sfoggiano a tracolla con i look più sbarazzini.

Borse da giorno in colori tenui

Tra i colori moda delle borse primaverili 2025 troviamo anche tonalità neutre e delicate, dal bianco panna all’off-white, al grigio perla più raffinato. Ecco un esempio firmato Fendi, la nuova Mamma Baguette della Maison dalla silhouette morbida in nappa greige, il top con look in colori chiari e pastello.

Maxi bag oversize

Abbiamo bisogno di più spazio? Questa è la stagione delle maxi bag e in generale delle borse oversize super capienti! Saint Laurent le vuole in pelle nera nella forma di comode maxi shopping bag, ideali da sfoggiare come borse da lavoro e da giorno.

Dettagli animalier

Continuano a conquistare successi le borse e gli accessori con fantasie animal print, dallo zebrato al leopardato evergreen. Christian Louboutin rivisita il trend puntando su colori chiari e tenui tipici del periodo, e il risultato lascia senza fiato!

Borse a mano con decori floreali

Come resistere poi al fascino senza tempo delle borse a fiori? Versace le vuole in forme a mano capienti con motivi in colori freddi e caldi che creano un contrasto molto interessante, per un tocco vintage chic e moderno allo stesso tempo nel look!

Borse gioiello da sera

Per la sera e le occasioni eleganti come le cerimonie tornano a conquistare la scena le borse gioiello, interamente ricoperte di pietre preziose, strass e punti luce. Elie Saab punta su forme squadrate e non troppo piccole per le sue clutch con manico per portarle anche a mano.

Borse in rafia briose

Tornano in grande stile in vista dei mesi caldi ceste e shopper in rafia e in paglia in diverse forme, ideali da portare con noi in vacanza. Oltre ai classici modelli in colori naturali, si fanno notare quelli in tonalità scure, che rendono le creazioni immediatamente più chic ed eleganti.