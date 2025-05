Mary Katrantzou firme le nuove borse Bulgari

Bulgari, il leggendario brand di gioielleria di lusso romano, ha recentemente intrapreso una nuova fase della sua storia, con la nomina di Mary Katrantzou come prima direttrice creativa di pelletteria e accessori. A distanza di quasi un anno dal suo incarico, la stilista greca ha presentato con grande successo la collezione autunno/inverno 2025-26 durante la fashion week parigina, tenutasi nel flagship store della maison in Place Vendôme. Un evento che ha segnato un punto di svolta nell’evoluzione del brand, con una serie di nuove borse che celebrano l’incontro tra il patrimonio storico di Bulgari e l’innovativa visione artistica della designer.

La nuova collezione: un incontro di simbolismi

Un elemento fondamentale della nuova collezione è l’omaggio a due icone universali: il serpente e il cuore, nell’anno in cui si festeggiano i 140 anni di storia di Bvlgari. Questi simboli si intrecciano nelle nuove creazioni, come la borsa “Serpenti Cuore 1968”, una nuova versione della celebre linea ‘Serpenti Forever’, che si distingue per la sua forma a cuore e un manico che richiama uno degli orologi storici di Bulgari degli anni ’60. Un’evoluzione che fonde il design iconico della maison con un tocco romantico e simbolico, evocando un universo di lusso senza tempo.

Ma non è solo il serpente a dominare la scena: la borsa “Divas’ Dream Marquise” rappresenta un altro punto culminante della collezione. Ispirata alle forme e ai dettagli della gioielleria Bulgari, questa creazione riprende il motivo “calla”, che era già presente nell’archivio del brand, reinterpretandolo in una borsa dalla forma a cupola, con una base ovale che richiama il taglio marquise delle pietre preziose. La collezione si arricchisce anche della pochette “Bulgari Tubogas”, che unisce pellami pregiati a dettagli metallici, evocando l’artigianalità tipica della maison romana.

​La collezione Bvlgari Calla di Mary Katrantzou si ispira anche alla storia di Roma. Il motivo a ventaglio, evocativo degli antichi mosaici delle Terme di Caracalla, è reinterpretato in diverse creazioni. Serpentine Duo è una borsa tote con silhouette trapezoidale, manici metallici a doppia testa di serpente e squame incise, disponibile in versione matelassé o con cristalli applicati a mano.​ Serpenti Sugarloaf è la borsa a spalla in nappa con texture morbida che richiama il taglio cabochon, con motivo Calla in decoro matelassé.​ Infine la Clutch Ginkgo è una clutch a ventaglio con cinturino da polso in pelle, realizzata in nappa con pavé di cristalli applicati a mano su superficie metallica scolpita.​

Un rapporto che cresce nel tempo

Mary Katrantzou non è nuova alla collaborazione con Bulgari. Il suo legame con la Maison risale al 2019, quando ha partecipato alla sfilata couture Primavera/Estate 2020, ambientata nel suggestivo Tempio di Poseidone a Capo Sunio, in Grecia, dove sono stati presentati pezzi di alta gioielleria Bulgari. Il vero punto di svolta, però, è stato nel 2021, quando la stilista è stata invitata a reinterpretare la borsa “Serpenti Forever” nell’ambito della collezione “Serpenti Through the Eyes of”. La sua visione unica della borsa ha catturato l’attenzione, tanto che nel 2023 è stata lanciata una seconda capsule collection, arricchita da ricami ispirati alle collezioni di alta gioielleria e orologeria della maison.

Il successo delle sue collaborazioni con Bulgari non si è limitato solo alle borse. La Katrantzou ha anche contribuito alla creazione del design della bottiglia del profumo “Bvlgari Omnia”, per il quale ha lavorato insieme al maestro profumiere Alberto Morillas. Questa continua sinergia ha rafforzato il legame tra la stilista e il brand, portando a una naturale evoluzione del suo ruolo all’interno della Maison. A oggi Mary Katrantzou sarà responsabile della direzione creativa della pelletteria e degli accessori di Bulgari, e anche dell’esclusiva collezione di borse e pochette one-of-a-kind di Alta Gioielleria.

Il dialogo tra il patrimonio Bulgari e lo stile di Mary Katrantzou

In qualità di direttrice creativa, la Katrantzou ha il compito di costruire un forte dialogo tra i gioielli, la pelletteria e gli orologi di Bulgari. La sua visione si ispira profondamente ai codici estetici del brand. Ma allo stesso tempo porta una nuova sensibilità nella scelta dei materiali e nel design. Come afferma la stessa designer, il suo lavoro consiste nel tradurre la narrativa dei gioielli Bulgari in accessori che possiedano la stessa potenza simbolica, trasformando un oggetto di lusso quotidiano in un’opera d’arte.

Un altro aspetto fondamentale del suo approccio è il gioco con i colori. È un elemento che ha sempre caratterizzato il lavoro di Katrantzou e che si integra perfettamente con l’identità di Bulgari. La maison è conosciuta per la sua maestria nell’uso dei colori e, sotto la direzione creativa della stilista, questi si uniscono alla perfezione con le iconiche forme e simboli del brand.