7 disturbi causati dallo stress

Quando parliamo di stress ci riferiamo a una reazione fisiologica che l’organismo manifesta attraverso diversi sintomi, in risposta a situazioni ad esempio di forte cambiamento o di grande sforzo. È quindi il modo in cui il nostro corpo reagisce per darci un campanello di allarme sulla nostra salute fisica o mentale, che può avere conseguenze negative nel caso in cui il nostro stato di stress dovesse prolungarsi nel tempo. Infatti, chiunque può sentirti stressato in dei momenti occasionali senza ricevere conseguenze, ma al contrario una spinta a gestire meglio le proprie situazioni nella vita. Ma uno stress cronico è dannoso per il nostro benessere, e qui potrai leggere quali sono i sintomi più comuni con cui esso può manifestarsi, creando meccanismi fisiologici negativi. I sintomi possono derivare da diverse sfere del nostro benessere: ci sono disturbi fisici, comportamentali ed emozionali.

Disturbi digestivi

Acidità e mal di stomaco sono tra i disturbi più diffusi tra le persone, dovuti all’eccessiva produzione di acido gastrico e conseguente infiammazione della mucosa a seguito di un moderato senso di stress psico-somatico. Se lo stress dovesse perdurare, una persona può riscontrare anche problemi a livello intestinale, come la dispepsia gastrica , ovvero l’indigestione causata da un’alterazione della flora batterica che crea meteorismo e dolore addominale dopo i pasti.

Alopecia

Tra quelli fisici, la caduta dei capelli è un chiaro sintomo di stress a seguito di un improvviso trauma nella vita della persona. I motivi alla base della manifestazione dell’alopecia in realtà sono diversi, ma uno stress fisico acuto può determinare un abbassamento delle difese immunitarie, e il cuoio capelluto ne risente tanto quando il resto del corpo.

Insonnia

Il tipico sintomo comportamentale dello stress è la difficoltà a prendere sonno e riposare corpo e mente. È una conseguenza diffusa di chi sta affrontando grandi cambiamenti e si trova in uno stato acuto di preoccupazione, ansia o paura. La sfera sentimentale è una delle maggiori responsabili dell’insonnia, insieme a quella lavorativa.

Orticaria

La comparsa di eritemi sulla pelle è un sintomo fisico diffuso, con cui la pelle somatizza un forte e prolungato stress dell’organismo, soprattutto a seguito di situazioni che rendono negativa la sfera emotiva. Può manifestarsi davvero in qualsiasi punto del nostro corpo, e la posizione può anche collegarsi alle cause alla base del nostro stress.

Rabbia o irritabilità

Quando siamo stressati diventiamo più predisposti a manifestare rabbia verso chi abbiamo di fronte. È un sintomo emozionale che dà dei chiari segnali del nostro stato emotivo ed è tipico di insoddisfazione o delusione verso qualcosa o qualcuno. Altre volte, invece, l’irritabilità è solo una conseguenza di una forte stanchezza e mancanza di riposo, dovute per esempio alla sfera lavorativa.

Fame nervosa

Un comportamento che si nota in molte persone è quella di difendersi dallo stress aumentando la quantità di alimenti assunti, ovvero mangiando compulsivamente. È il modo in cui il corpo cerca un sollievo dallo stato di stress, ma ovviamente è un comportamento negativo che può determinare conseguenze dannose a livello fisico.

Abbassamento delle difese immunitarie

Vivere costantemente in uno stato di ansia e sotto pressione può determinare una difficoltà da parte dell’organismo a difendersi dalle malattie, anche le più comuni. Infatti, chi è stressato contrae più facilmente infezioni virali, come influenza e raffreddore.