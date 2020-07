Vivere in maniera ecosostenibile sta diventando una scelta sempre più diffusa, che coinvolge persone in tutto il mondo e assume un ruolo importante nelle decisioni dei singoli e delle istituzioni. Elementi fondamentali nella prospettiva di voler ridurre l’impatto negativo dell’uomo sulle condizioni del pianeta riguardano la produzione di energia e il depredamento di risorse spesso collegato.

Esiste un modo ecologico di produrre energia e di servirsi di fonti naturali rinnovabili che non rischiano di esaurirsi e che sono a disposizione di tutti, come aria, acqua, terra e sole, i famosi 4 elementi primari decantati dagli antichi.

Aziende all’avanguardia come Dynamo Energies lavorano proprio in questa direzione, producendo macchine potenti che sfruttano un fotovoltaico di nuova generazione dalla elevata efficienza energetica.

Affascinanti impianti dalle forme che richiamano i solidi platonici rappresentano strumenti innovativi che riescono a recepire i raggi solari da tutte le direzione, incrementando i livelli di produzione rispetto ai tradizionali pannelli monodimensionali ed ottenendo energia senza dipendere da specifici orari, stagioni o condizioni atmosferiche.

Il catalogo Dynamo comprende modelli diversi, che variano per capacità, dimensioni e forme, tutti accomunati dall’utilizzo di un’avanzata tecnologia applicata per offrire indipendenza energetica ad abitazioni e uffici sia per quanto riguarda l’elettricità che la climatizzazione e il riscaldamento dell’acqua.

L’abbondante produzione che deriva da questo fotovoltaico 3D non viene persa se non è immediatamente utilizzata, ma immagazzinata per essere disponibile in un secondo momento, poiché si tratta di pannelli fotovoltaici accumulo di energia, dotati di un sistema unico di controllo intuitivo e pratico da consultare comodamente tramite pc o smartphone. In questo modo si può monitorare da remoto il livello di produzione e di stoccaggio e verificare in tempo reale ogni processo.

Dynamo non si limita a curare gli aspetti tecnici, ma presta grande attenzione anche al lato estetico per dare vita a prodotti esclusivi e di grande eleganza, grazie a linee curate e a raffinati pannelli neri che ricoprono le strutture. Monolite è un esempio significativo, in cui semplicità e cura dei dettagli si fondono armonicamente in una macchina avveniristica, che rappresenta un valore aggiunto in un contesto abitativo sia per la sua bellezza che per la funzionalità, ed è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di un ambiente di 100 m².

Un avanzato impianto fotovoltaico a film assicura alte performance nel pieno rispetto dell’ambiente e consente di rendere indipendenti anche edifici di 1200 m², grazie all’imponente Dodecahedron, costituito da 11 pentagoni facilmente assemblabili direttamente in loco.

Tutti gli impianti sono caratterizzati proprio da una pratica installazione, anche a fronte di dimensioni elevate, in modo da semplificare le procedure ed assicurare una veloce attivazione.

Dynamo rende attuali e proficui concetti del passato che mettono al centro la potenza intrinseca della natura e l’unione dei suoi elementi principali, riuscendo ad impiegare questa connessione in maniera virtuosa nella prospettiva di un futuro più felice all’insegna della salute del pianeta e della piena soddisfazione delle esigenze dell’uomo.