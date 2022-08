Trasporto merci: l’importanza del paranco a catena

Durante lo svolgimento della propria attività lavorativa gli esperti servendosi di apparecchiature idonee a sollevare e a scaricare un’ampia gamma di merci, aventi diverse dimensioni, sono in grado sia di ottimizzare la giornata che di conseguire più obiettivi professionali.

Per trovare lo strumento più adatto è bene rivolgersi a realtà specializzate nel settore che mettano a disposizione degli utenti un’ampia selezione di articoli di qualità che garantiscono elevate prestazioni e funzionalità. A questo proposito, per capire quale sia il miglior paranco a catena per trasporto merci è possibile visitare il portale di RS Components, realtà di respiro internazionale leader nella vendita di articoli e accessori professionali di elevata qualità. Qui è possibile consultare anche le schede tecniche che spiegano nel minimo dettaglio le caratteristiche e il funzionamento dell’articolo che si intende acquistare.



Inoltre, è giusto evidenziare il fatto che, in alternativa, i potenziali consumatori possono sempre contattare il succitato store per vie brevi o per email qualora abbiano bisogno di informazioni o consigli pratici, così da procedere all’acquisto in modo del tutto consapevole. Da ultimo, e non per minore importanza, gli utenti, durante la selezione del prodotto desiderato, non si limitano a considerare solo ed esclusivamente i loro bisogni, bensì tengono conto anche dei tempi di consegna, del prezzo e dell’eventuale garanzia triennale prevista per alcune attrezzature.

Le caratteristiche del paranco a catena e le diverse tipologie di paranchi

I paranchi a catena, come si può facilmente intuire dal nome stesso, sono contraddistinti da carrucole collegate da catene e possono altresì essere manuali o elettrici.

In generale, il paranco a mano, nonostante assicuri un maggior controllo sulla ascesa/discesa o sulla velocità, risulta essere impreciso in quanto dipende dalla forza dell’operatore che può, eventualmente, commettere errori, a dispetto di quello a motore che garantisce velocità, precisione e stabilità.



Peraltro, in commercio vi sono innumerevoli tipologie di paranco come quello scorrevole, che può essere anch’esso manuale ed elettrico, a leva e a fune. Questi ultimi sono entrambi paranchi manuali e sono avviati, rispettivamente, dalla leva e dalla corda.

Al di là di questo, i professionisti interessati prima di scegliere il modello che ritengono essere quello giusto per i propri bisogni, devono valutare la capacità di sollevamento dell’attrezzatura.



A tal proposito, i migliori portali di riferimento del settore consentendo ai loro clienti di filtrare la ricerca selezionando soltanto i campi di loro interesse fanno sì che costoro possano individuare in pochi secondi il prodotto che vogliono acquistare. Infatti, gli utenti possono flaggare, oltre al marchio, ai tempi di consegna, ai meccanismi di sollevamento sopra menzionati e alla tensione operativa motore, principalmente l’altezza, il carico e la velocità di sollevamento scoprendo in questo modo che il paranco può sollevare un carico, il cui peso massimo può essere di 1000 kg, fino a 3 metri di altezza con una velocità di 4 o 8 minuti.

In quali ambiti si può utilizzare il paranco a catena

Da ciò che è stato detto sino ad ora si evince chiaramente quanto la suindicata apparecchiatura svolga un ruolo fondamentale per molti professionisti che se ne servono per il compimento delle loro mansioni. Pertanto, non è un caso che tale paranco venga usato in innumerevoli ambiti: infatti, molte ditte edili o di costruzione usufruiscono di questo prodotto al fine di trasportare attrezzature o materiali all’interno del cantiere.



Tra l’altro, il medesimo risulta utile nelle attività commerciali di vario genere dal momento che assicurando un perfetto spostamento merci nel magazzino o in altri luoghi salvaguardia, al contempo, l’integrità degli stessi prodotti diretti alla vendita.

Infine, è bene precisare un ulteriore campo di applicazione ossia quello industriale in cui i paranchi contribuiscono a facilitare il lavoro attraverso il sollevamento di tutto ciò che è necessario.