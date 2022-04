Ricevere lezioni private in modo efficace, flessibile e senza muoversi da casa

Ti piacerebbe approfondire un argomento specifico oppure vorresti che tuo figlio avesse accesso a delle ripetizioni private per essere seguito da un insegnante preparato e tutto per lui?

Oggigiorno, grazie alle nuove tecnologie, non è più necessario recarsi a casa dell’insegnante. Ora, con un computer o un tablet e una connessione internet, è possibile accedere ai migliori insegnanti senza muoversi da casa.

Quando si tratta di selezionare un docente per ripetizioni private per i propri figli possono sorgere diverse domande: sarà competente? Sarà in grado di coinvolgere mio figlio e risultare efficace in termini di apprendimento?

Piattaforme di apprendimento online come GoStudent vengono incontro alle esigenze di genitori e alunni e rendono l’istruzione di qualità accessibile a tutti e in pochi clic.

Grazie ad un attento processo di valutazione iniziale, vengono analizzate le esigenze dell’alunno e i suoi punti di forza e debolezza. Viene quindi organizzata una prima lezione di prova gratuita, al seguito della quale viene selezionato il docente più adatto e presentata una proposta di piano di studi ideale. Sarà solo allora che genitori e ragazzi sceglieranno se proseguire e potranno acquistare un pacchetto di più o meno sessioni.

GoStudent non è pensata solo per i più giovani, alcuni dei docenti disponibili sulla piattaforma offrono lezioni private di approfondimento o per materie universitarie specifiche. Quindi, se volessi essere seguito da un docente tutto per te per colmare lacune, imparare nuove discipline o approfondire argomenti specifici, la piattaforma GoStudent offre ciò che stai cercando.

Vantaggi di ricevere ripetizioni private

Per molti studenti, può presentarsi un momento durante il percorso accademico in cui risulta necessario un supporto esterno per integrare l’insegnamento offerto dalla scuola.

Secondo l’indagine sull’Istruzione condotta da GoStudent alla fine del 2021, ben l’86% dei ragazzi italiani che hanno preso ripetizioni in passato ha dichiarato di riconoscerne i benefici e di averle trovate molto utili. Inoltre, quasi 1/3 dei ragazzi intervistati ha espresso la volontà di essere affiancato da un tutor privato in futuro.

Di fronte a scarsi risultati accademici, problemi di memoria o disturbi dell’apprendimento, poter avere accesso ad un insegnante privato può essere di grande aiuto.

Scarsi risultati scolastici possono, infatti, portare gli alunni a perdere fiducia in se stessi e ad una diminuzione della motivazione nello studio. Ma niente panico, con il giusto supporto esterno, non è una situazione irrimediabile o irreversibile.

Grazie a piattaforme come GoStudent, studenti di qualsiasi età e livello possono ricevere un aiuto concreto in ogni disciplina e migliorare i propri risultati accademici.

Le ripetizioni private aiutano gli studenti a progredire e prevengono l’accumulo di lacune didattiche. Inoltre, con l’aiuto di un insegnante privato, può risultare anche più semplice impostare un metodo di studio efficace.

Trovare un buon docente è la chiave, per questo GoStudent realizza un’attenta valutazione dell’alunno e si assicura che il match tutor-studente sia sempre mirato.