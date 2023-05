Profumi di lusso, come acquistarli a prezzi accessibili

Il profumo è qualcosa di estremamente personale. Per questo motivo, una volta scelto, abbandonarlo diventa quasi impossibile. La fragranza è un tratto distintivo della persona, un po’ come un paio di scarpe, una borsa o un gioiello prezioso.

Esistono in commercio tantissimi profumi di lusso, tutti di ottima qualità e con una fragranza unica, capace di far innamorare le persone che cercano in loro emozioni vere.

I profumi di marca però sono costosi e questo impedisce ad alcuni di acquistarli con la frequenza di cui hanno bisogno. Si può infatti catalogare la spesa dei profumi tra quelle ricorrenti.

Il fatto che il profumo di lusso dei nostri sogni ha un costo elevato non significa necessariamente che bisogna rinunciarci. Esiste infatti la possibilità di comprare da una profumeria equivalente come Aequalis la fragranza che si desidera.

Cosa sono i profumi equivalenti

I profumi equivalenti , come quelli venduti su Aequalis, non sono delle imitazioni o delle copie. Si tratta di prodotti originali che s’ispirano ad altri più famosi, cercando di captarne le note grazie a esperti profumieri.

Ecco che all’interno dello shop è possibile acquistare una creazione olfattiva equivalente, realizzata solo partendo da materie di prime che hanno una qualità eccellente e che sono stati miscelati da nasi profumieri.

Il risultato finale è praticamente lo stesso. La differenza sta nel fatto che una profumeria equivalente come Aequalis taglia fortemente il budget dedicato alla pubblicità e il pagamento di testimonial di Hollywood. Tutto ciò consente di mettere in vendita i profumi equivalenti a un costo contenuto, senza però interferire sulla qualità finale del prodotto.

Tutti questi profumi sono certificati e rispettano le normative vigenti in fatto di sicurezza e salute. Sono stati testati a livello dermatologico e realizzati da professionisti che sanno come produrre i profumi artigianali.

Profumi per donna

Nel corso della propria vita una donna cambierà profumi più volte, sempre in base ai differenti periodi dell’esistenza, l’età e i cambiamenti che si trova ad affrontare e inevitabilmente la fanno cambiare.

La vasta scelta di profumi di lusso permette a ogni donna di trovare la fragranza perfetta, quella che meglio si adatta al proprio stato d’animo e il proprio modo di vivere.

Il profumo da donna può essere acquistato sia rivolgendosi direttamente a brand di lusso oppure alle profumerie equivalenti. Aequalis infatti consente di scegliere tra tante fragranze differenti che si ispirano ai prodotti di lusso famosi.

Per esempio c’è n.5 di Chanel, diventato famoso a livello mondiale per essere una fragranza dalla natura astratta. A distanza di 100 anni da quando è stato creato viene considerato un profumo attuale, moderno e capace di sedurre.

Altrimenti un altro profumo da donna di lusso e equivalente molto apprezzato è Fleurs de Gardenia, di Oliver Creed. Il suo debutto nel mercato è avvenuto nell’anno 2012. Unisce il romanticismo alla passione, per un risultato misterioso e sensuale.

Profumi da uomo

Il discorso fatto per i profumi da donna vale anche per quelli da uomo. Cioè che da una parte ci sono quelli di lusso, realizzati e commercializzati da marchi famosi, e dall’altra invece ci sono i profumi equivalenti che offrono risultati olfattivi simili, con la unica differenza che il costo è decisamente più contenuti.

Uno dei profumi da uomo più famosi è Acqua di Giò di Giorgio Armani, amato da coloro che vogliono far trapelare all’esterno tutta la positività.

Fa parte della famiglia olfattiva degli agrumi. Possiede infatti le note legnose del bergamotto, seguite poi da quelle dell’eucalipto, del pompelmo e del limone. Ideale nel periodo estivo per la vitalità che riesce a trasmettere.

Il secondo tra i profumi più amati dal popolo maschile è Guilty by Gucci, fragranza uscita solo nel 2022 sul mercato ed è di tipo legnoso. Ha delle note di testa che sono il Ginepro, il Limone e la Lavanda. A seguire ci sono le note di cuore, come la Noce Moscata e i Fiori d’Arancio, fino ad arrivare alle note di base come il Muschio e il Patchouli.

Conclusioni

Tutte le fragranze di lusso sognate fino a oggi possono essere acquistate a costi contenuti su shop online come Aequalis, dove i profumi equivalenti sono realizzati con la massima attenzione e cura, tanto dal punto di vista dermatologico quanto a livello della qualità olfattiva.