Prestito per l’acquisto di un’automobile

Forse non tutti sanno che richiedere un prestito online è diventato molto semplice ed intuitivo

A prescindere dallo scopo della richiesta, si può ottenere liquidità in pochi giorni lavorativi. Grazie, poi, alla nascita di diversi comparatori online come Matchbanker.it si potranno ottenere anche i migliori tassi d’interesse sul mercato.

Per l’acquisto di un’auto si può richiedere un prestito finalizzato

I tipi di prestito che possono risultare vantaggiosi sono molti ma va fatta una differenza tra prestiti finalizzati e non finalizzati. L’acquisto di un’automobile o la programmazione di una vacanza risultano essere delle motivazioni specifiche nel caso si richieda un prestito, definito in questo caso appunto finalizzato. Non finalizzato è invece quel tipo di prestito che non richiede necessariamente una motivazione specifica per essere rilasciato dall’istituto di credito o finanziaria.

Mutuo o prestito: cosa scegliere?

Va fatta qualche differenza tra la scelta di un prestito e di un mutuo. Sebbene entrambe le forme di finanziamento prevedano un capitale da restituire con tasso d’interesse, il mutuo differisce dal prestito per la scelta del piano di rateizzazione e per il tasso d’interesse.

I tassi di interesse legati al mutuo sono solitamente (ma non unicamente) variabili e fissi per il prestito. In più, è giusto dire che il piano di rateizzazione del mutuo può essere più lungo del prestito, come ad esempio rispettivamente dieci e cinque anni.

L’assenza di un reddito stabile non impedisce l’acquisto di un’autovettura

A prescindere se si abbia o meno un reddito mensile fisso, l’acquisto di un’automobile può in ogni caso avvenire con un prestito online. Nel caso in cui si possieda un reddito fisso mensile, si può ricorrere a tante forme di finanziamento e un esempio può essere la cessione del quinto, ovvero la cessione di un quinto del reddito mensile percepito.

In assenza di un contratto lavorativo, la presenza di un garante risulta essere un’ottima alternativa. Il garante è un soggetto terzo, il quale si impegna per conto di un’altra persona di assicurare economicamente la somma di denaro richiesta. Garante può essere chiunque: parenti, coniuge.

Attenzione al tasso d’interesse: cos’è e come calcolarlo

Il tasso d’interesse è una percentuale che l’istituto di credito o finanziaria fissa sui prestiti che concedono ai soggetti. Tale percentuale può essere fissa, variabile o mista e si basa su due elementi principalmente: TAN e TAEG (o ISC).

Il TAN equivale al tasso annuo nominale e, sebbene risulti essere un ottimo parametro di riferimento, è più vago rispetto all’ISC che equivale all’ Indice Sintetico di Costo. Entrando ancora di più nel dettaglio è possibile anche analizzare la formula attraverso la quale è possibile comprendere se un determinato tasso d’interesse è valido o meno per l’acquisto di un’automobile. La formula presa in esame è composta così come segue:

i = (C * r * t) / 100

Ogni lettera appartenente a questa formula equivale ad un determinato dato, e quindi