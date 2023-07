Look casual chic per uomo: caratteristiche e outfit

Quando si tratta di stile, gli uomini spesso cercano di trovare l’equilibrio perfetto. Ed è proprio qui che entra in gioco lo stile casual chic, che si caratterizza da un mix di abiti casual e capi più eleganti, creando un outfit che è rilassato e sofisticato allo stesso tempo, come una polo uomo e un paio di pantaloni eleganti. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale conoscere le caratteristiche principali e imparare come creare outfit che lo rappresentino al meglio.



La parola d’ordine? Relax, ma con dettagli che fanno la differenza.

Per cosa si caratterizza lo stile casual chic

Una delle caratteristiche principali dello stile casual chic per uomo è l’attenzione ai dettagli. I capi d’abbigliamento devono essere ben curati: inoltre, i materiali utilizzati devono rispondere a un livello di qualità elevato, anche se si tratta di capi casual come jeans e t-shirt. Il motivo? È di certo più utile per creare un look sofisticato e raffinato, anche con capi casual.

Gli uomini che apprezzano lo stile casual chic dovrebbero investire nei cosiddetti capi basic come polo di colori chiari, camicie bianche, jeans scuri e giacche in pelle, che possono essere facilmente mixati e abbinati per creare outfit adatti a diverse occasioni.

C’è, però, di più. Questo stile ha subito tante influenze nel corso del tempo, ma un aspetto è rimasto uguale: la cura verso gli accessori e per quei piccoli accorgimenti che possono fare la differenza in un outfit. Ad esempio, un orologio di design, una cintura di pelle di alta qualità o un paio di scarpe eleganti possono rendere un outfit casual più sofisticato. Gli accessori giusti possono trasformare un look semplice in qualcosa di speciale e unico. Soprattutto, personalizzato: ricordate che la moda è un potente mezzo attraverso il quale esprimere la propria personalità.

I capi di abbigliamento da avere nell’armadio

Per creare un look casual chic per uomo, è fondamentale avere i capi di abbigliamento giusti nel guardaroba. Una delle grandi protagoniste è la camicia bianca: un capo essenziale che può essere indossato con i jeans per un look rilassato o con i pantaloni eleganti per un evento importante.

Nel nostro armadio non possono mancare i jeans scuri, avendo cura di prediligere un modello che ci faccia sentire bene e a nostro agio. Cosa si adatta ai jeans? Dalla camicia alla polo, possiamo sbizzarrirci per essere alla moda e seguire la tendenza (o, perché no, lanciarla). Per chi invece cerca un’alternativa, ci sono i pantaloni chino da uomo: estremamente versatili.

Il grande classico? Le scarpe in pelle di alta qualità, perché rappresentano un investimento che vale la pena fare per uno stile casual chic. In ultimo, suggeriamo di avere sempre nell’armadio una giacca dal taglio classico o una giacca di pelle. Quest’ultima perfetta per chi ama uno stile casual chic di influenza più rock e ribelle.

Come abbinare i colori?

Per un look casual chic da uomo perfetto dobbiamo ovviamente ricordarci di abbinare al meglio i colori, in modo armonioso. Prima di tutto, bisogna scegliere una tonalità di base, come il bianco, il blu o il grigio. Sono colori che ben si abbinano ad altre sfumature senza il minimo problema.

Per aggiungere un pizzico di dinamicità all’outfit, è fondamentale trovare la tonalità di contrasto: per esempio, con una camicia bianca e dei jeans scuri, si potrebbe optare per una giacca di pelle marrone per dare quel tocco in più. Per i look casual chic, infine, i colori neutri – bianco, nero e grigio – si sposano alla perfezione.