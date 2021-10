Lifestyle: profumi Iceberg, ecco i modelli più amati

Audaci e ricercati, i profumi Iceberg sono da ormai moltissimi anni amati dal pubblico. La loro continua produzione è un ulteriore conferma delle fragranze incredibili da indossare. Diamo un’occhiata insieme ai modelli più amati nel corso del tempo: d’altronde, un profumo Iceberg è per sempre.20

Iceberg Effusion Woman

Perché bisognerebbe nascondere il proprio lato più sensuale e passionale della propria persona? Ecco Iceberg Effusion Woman, un Eau de toilette firmato Iceberg per le donne sicure di sé stesse. Un perfetto mix di desiderio, audacia e seduzione. Un profumo floreale che porta con sé note fresche, profumate di pulito. Ecco qual è la sua composizione:

– Testa: passiflora, kiwi;

– Cuore: chiodo di garofano, noce moscata, rosa, cardamomo, gelsomino, fresia, violetta;

– Fondo: muschio, cedro, vaniglia, legno di sandalo, legno di guaiaco.

Per donne che vogliono esprimere il loro lato più sensuale e provocatorio, trasmettendo profonda sicurezza.

Iceberg Since 1974 For Her

Un Eau de parfum pensato per le donne e in onore della loro incredibile forza: Since 1974 For Her. Carisma, dolcezza ed energia diventano oggi una fragranza femminile, la quale è realmente in grado di esaltare tutti gli aspetti della personalità di una donna. Unico e coraggio.

Le sue note:

– Testa: pepe rosa, zenzero, pompelmo;

– Cuore: arancia amara, menta, neroli;

– Fondo: muschio, cedro, ambra.

Impossibile resistere al profumo ideato per le donne, la cui femminilità scopre nuove sfumature.

Iceberg White

Le donne sono così ricche di mille aspetti diversi della propria personalità. L’Eau de parfum White di Iceberg ne mette in risalto uno in particolare: la dolcezza. Una dolcezza infinita che il genere femminile porta con sè. White si presenta come un’essenza floreale-fruttata, da non perdersi. La sua composizione:

– Testa: pera, bergamotto

– Cuore: violetta, lampone, peonia

– Fondo: muschio, vetiver

Per lasciare la scia con una purezza unica nel suo genere, per indossare un profumo travolgente che regalare abbracci caldissimi: White Iceberg da donna.

Eau de Iceberg 74 Pour Homme

Uomini: viralità, passione, vulnerabilità, forza. Caratteristiche tipiche di un uomo fatte ora a profumo, grazie all’Eau de toilette Eau de Iceberg 74 Pour Homme. Un profumo legnoso-agrumato, che riuscirà ad evidenziare tutti i lati di un uomo. Le sue note olfattive:

– Testa: pompelmo, bergamotto, limone costa d’Amalfi

– Cuore: labadano francese, foglia di violetta, vetiver

– Fondo: muschio, ambra

Una fragranza maschile che si preoccupa di mettere in risalto la mascolinità di ogni uomo.

Twice Pour Homme Iceberg

Un vero e proprio classico per gli uomini passionali e sicuri di sé: Twice Pour Homme Iceberg, Eau de toilette. Per riservare la propria eleganza e la propria viralità, con un’essenza agrumata e speziata. Ecco com’è composto:

-Testa: menta, limone, yuzu

-Cuore: cannella, lavanda, dragoncello, geranio, carvi, garofano

-Fondo: sandalo, vaniglia, lime, vetiver, patchouli, muschio, ambra

Un’esplosione di profumi per rappresentare la forte personalità di un uomo, con grande raffinatezza.