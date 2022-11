Italiani e Tempo Libero

Gli italiani negli ultimi anni sono sempre più attenti a godersi al meglio il proprio tempo libero, secondo i gusti personali e l’esigenza di trovare un po’ di riposo da una vita a ritmi serrati.

Il periodo pandemico ha portato con sé nella popolazione diverse problematiche legate all’ansia e all’insoddisfazione, oggetto di studio e dibattito assieme alla consapevolezza -almeno presunta- di doversi ritagliare degli spazi per godersi la vita.

Salute Fisica e Psichica

Alla base di questa presa di posizione vi è la necessità di prendersi cura della propria salute, fisica e psichica.

Non è infatti un segreto che molte persone, nel consacrare il proprio tempo libero, pratichino regolare attività sportiva, anche tutti i giorni, e meditazione frequente per ritrovare la serenità.

Tra le principali attività fisiche, si preferiscono la palestra e gli esercizi in casa con tappetini e manubri, entrati nella quotidianità di molti durante il lockdown, oppure lo sport all’aria aperta, come il calcetto o il tennis con gli amici, il jogging o le passeggiate.

Di pari passo con la meditazione ha trovato maggiore affermazione, anche nelle generazioni più giovani, lo yoga e la ginnastica posturale.

Anche il sonno ricade all’interno delle nuove esigenze degli italiani: in tanti si applicano per riuscire a dormire almeno 8 ore a notte, cercando inoltre di accompagnare il sonno con attività rilassanti prima di coricarsi.

Musica, Lettura, vita Online

Tolta la ricerca del benessere fisico, in molti cercano anche solamente dei momenti in cui potersi rilassare e far vagare la mente. L’ascolto e la produzione di musica quindi sono altri hobby molto praticati, assieme alla lettura, lo streaming di film e le attività videoludiche.

Il mondo digitale sicuramente tende ad assorbire gran parte del nostro quotidiano, tanto da diventare un vero e proprio passatempo: basti pensare agli infiniti scroll su Tik Tok o altri social che propongono contenuti in batteria. È anche vero che, intendendo i tanti strumenti digitali che abbiamo a disposizione come una risorsa per migliorare qualitativamente i diversi passatempo, la tecnologia nasce per semplificare la vita, specialmente risparmiando tempo prezioso da altre commissioni, per spenderlo al meglio con le persone a cui si tiene.

Vita di Coppia

La vita di coppia è un tassello molto importante del tempo libero. Godersi i passatempo con la propria persona preferita è certamente una priorità di molti. In molti casi, basta poco per dare un tocco di novità, come alcuni sex toys per stimolare la coppia. L’intimità di coppia è uno dei modi migliori per ritrovare la serenità e lasciarsi alle spalle le fatiche e i pensieri di tutti i giorni: la produzione naturale di serotonina ed endorfine che ne deriva è il miglior sistema per ridurre ansia e aggressività e ristabilire la quiete e la felicità.