Investire in immobili all’estero, la nuova tendenza

Acquistare una casa all’estero è diventata la nuova tendenza, da parte dei vip e non solo. Un numero sempre crescente di persone, infatti, punta ai mercati stranieri, rilevando immobili in fase di costruzione o da ristrutturare. Un trend ormai consolidato per i vip, i calciatori, gli imprenditori di un certo spessore. Ma di recente anche chi non naviga esattamente nella ricchezza sembra aver intrapreso questa strada, soprattutto in quei Paesi considerati emergenti (vedi Albania o Montenegro, volendo restare a pochi passi dall’Italia).

Ma, in assoluto, il Paese in cui la decisione di investire in immobili all’estero è in crescita esponenziale è decisamente Dubai. Ovviamente una mossa del genere richiede investimenti di un certo peso. Non parliamo, insomma, dell’acquisto di un bilocale a Formentera o a Londra, dove gli indici di redditività sono estremamente elevati. Dubai è un Paese particolare in cui un numero sempre maggiore di imprenditori, soprattutto europei, russi e statunitensi, hanno messo le mani su enormi buildings, capaci di ospitare lussuosi hotel, spa o appartamenti di prestigio.