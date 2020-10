Il montascale Handicare dona valore aggiunto alla vostra casa

Una casa può incrementare il proprio valore grazie ad una corretta manutenzione e ad una organizzazione razionale degli spazi, che comprende il renderli il più possibile pratici e funzionali.

L’installazione di un montascale di avanzata tecnologia rappresenta per esempio una significativa miglioria, per l’importante ruolo che questo dispositivo svolge nell’abbattere le barriere architettoniche e quindi nel facilitare la mobilità di persone anziane o con problematiche di salute, che trasformano le scale domestiche in complicati ostacoli.

Un’abitazione che va incontro alle esigenze delle persone e ne semplifica la libertà di movimento acquisisce senza dubbio pregio e si può vendere con più semplicità, soprattutto se viene arricchita da un montascale Handicare, marchio noto per affidabilità e lunga esperienza nel settore.

Questa azienda vanta infatti un ampio catalogo, che include modelli diversi per dimensioni, struttura e funzionalità, accomunati da elevati standard di sicurezza, che permettono di affrontare ogni giorno le scale di casa in tutta tranquillità.

Nello stesso tempo, questi apparecchi possono comprendere dispositivi aggiuntivi e specifici, pensati per risolvere problemi fisici lievi o disabilità più serie, come cinture particolarmente fascianti, poltroncine dotate di rotazione, meccanismi che facilitano la seduta e l’alzata e pedanine automatizzate.

Il valore di una casa non è dettato però soltanto dall’aspetto funzionale, per quanto ovviamente fondamentale; non può infatti mancare l’attenzione al lato estetico. Ed in questa prospettiva affidarsi ad un marchio come Handicare offre la possibilità di personalizzare secondo i propri gusti il montascale, scegliendo finiture e rivestimenti della poltroncina, in modo da creare un prodotto elegante e perfettamente integrato con l’ambiente circostante. Il montascale cessa quindi di essere un aggeggio ingombrante e sgraziato, che rovina l’atmosfera e lo stile accuratamente realizzato con i diversi elementi d’arredo e diventa invece un articolo dalle linee raffinate, che si abbina per forme e tinte al resto della casa.

Un aspetto che può ulteriormente spronare all’acquisto è la questione relativa a montascale prezzi, che sono molto più abbordabili di quando ci si possa immaginare grazie alle significative detrazioni fiscali definite dalla legge e ai diversi incentivi previsti, proprio a causa dell’utilità riconosciuta di questo strumento.

Per ogni dubbio il personale Handicare offre consulenze approfondite, con tanto di sopralluogo gratuito e progettazione tramite disegno 3D, che consente una visione estremamente realistica del prodotto finale e di ogni dettaglio. Anche le procedure di installazione vengono svolte in maniera professionale e rapida e sono volte ad assicurare un funzionamento corretto e longevo, garantito anche da certificato di qualità.

Tanti vantaggi che concorrono a creare un vero valore aggiunto, donando alla casa piena agibilità e un preziosa sicurezza negli spostamenti da un piano all’altro, il tutto attraverso un montascale bello e ben inserito, strumento efficace, pratico e dal semplice utilizzo, ideale supporto per superare limiti e difficoltà e vivere la propria quotidianità con indipendenza e serenità.