Idee regalo per il Natale: i box regalo di Orominerva

Manca circa un mese al Natale ed è già arrivato il tempo di pensare ai regali. Tra le tante idee che si possono prendere in considerazione, ce n’è una che ha sempre successo e che resiste al passare delle mode: stiamo parlando, ovviamente, dei regali gastronomici natalizi . I box regalo di Orominerva, per esempio, sono un must da non lasciarsi sfuggire, in grado di regalare il massimo del piacere grazie alla varietà di prodotti che li contraddistinguono. Qualità e passione viaggiano a braccetto regalando il meglio in termini di bontà: ecco, allora, che i box diventano dei regali a dir poco esclusivi.

Che cosa c’è dentro i box regalo

I sottoli, conserve e passata di pomodoro, le creme e l’olio di oliva extra vergine Orominerva: sono questi i protagonisti assoluti dei box regalo, che per altro vengono proposti in confezioni dal look molto ricercato e dall’aspetto sofisticato. Chi lo desidera, poi, ha anche la possibilità di aggiungere un biglietto con una dedica personalizzata, per un dono ancora più sentito ed elegante. Quel che è certo è che ognuno di questi box merita di essere considerato un dono di valore, ma soprattutto una soluzione alternativa decisamente originale rispetto ai classici cesti natalizi. Chi riceverà un dono simile non potrà che essere contento di andare alla scoperta di profumi e sapori inediti, ma soprattutto genuini, da gustare in solitudine o in compagnia delle persone più care.

Le proposte di Orominerva

È possibile scegliere fra il box Giusto, il box Bontà, il box Piacere, il box Intensità, il box Territorio, il box Passione: sei alternative che hanno come denominatore comune i sapori più genuini. Tutti i prodotti presenti al loro interno, infatti, sono in grado di regalare una magnifica esperienza organolettica, in grado di trasformare ogni pasto in un sogno, una piacevole avventura. Le proposte di gusto dei box di Orominerva sono decisamente più originali dei cesti tradizionali che contengono prodotti tipici; per di più le scatole sono realizzate con il cartone riciclato, un materiale sostenibile che a sua volta può essere riutilizzato in seguito. Vale la pena di notare la cura con la quale i prodotti sono sistemati all’interno di una scatola dedicata, con uno spazio realizzato ad hoc per ciascuna bottiglia e ciascun vasetto. Anche a un primo sguardo, la visione che ne deriva è delicata e piacevole, tale da suscitare una buona impressione nel destinatario del regalo.

Perché scegliere il box regalo di Orominerva

Un box regalo Orominerva non può che far piacere a chi lo riceve, ma diventa ancora più bello se viene accompagnato da un biglietto curato, in linea con le prelibatezze contenute all’interno della scatola e con l’eleganza della confezione stessa. Ecco perché Orominerva mette a disposizione la possibilità di prevedere un biglietto di auguri scritto ad hoc e stampato su un materiale coerente, dal punto di vista estetico, con tutta la confezione. Il messaggio su cartoncino può riportare una frase di auguri speciale. I box di Orominerva sono perfetti in qualità di cesti natalizi gourmet, e regalano la possibilità di entrare in contatto con gusti nuovi ma al tempo stesso afferenti alla tradizione, capaci di sorprendere e di regalare emozioni.

L’olio extra vergine di Orominerva

Il vero protagonista dei box regalo di Orominerva non può che essere l’ olio EVO , un prodotto di assoluta qualità figlio della grande esperienza che caratterizza questo marchio, ma al tempo stesso della profonda passione che sta alla base del suo modus operandi. Un olio che è il risultato della coltura olivicola del Molise, una regione che si caratterizza per un microclima speciale, ideale proprio per la coltivazione e la crescita degli olivi.

La qualità dell’olio evo

Non è un caso che la bontà dell’olio di Orominerva si riconosca in tutti i prodotti del box: i pesti, le conserve, i sottoli. In ogni caso si ha a che fare con sapori autentici, per un percorso in grado di soddisfare tutti i palati, inclusi quelli che – giustamente – sono più ambiziosi ed esigenti. L’olio extra vergine di oliva è a tutti gli effetti una splendida e riconosciuta eccellenza del nostro Paese, che nel caso di Orominerva scaturisce da una filosofia produttiva in cui il territorio viene esaltato dalla ricerca della massima qualità.

Come viene prodotto l’olio EVO Orominerva

Ma quali sono le fasi fondamentali che stanno alla base del processo di produzione di questo olio? Prima di tutto la lavorazione, che viene effettuata entro poche ore dalla raccolta, per altro in alcuni casi a mano. Quindi, si porta a termine la molitura per fare in modo che l’olio possa essere lasciato dentro a serbatoi in acciaio, dove decanta in modo del tutto naturale. È a questo punto che l’olio, rigorosamente non filtrato, può essere imbottigliato. È disponibile in tre versioni: il Classico, il Gran Selezione e l’Intenso.